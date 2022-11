Mogul Vision anunció nueva plataforma musical con una inversión de 15 mil millones de dólares

Plataforma permitirá mayor calidad en producciones.

Una novedosa plataforma pretende revolucionar el mundo musical. Así lo anunció uno de los personajes internacionales más destacados de este rubro que ha trabajado con los cantantes más posicionados en la actualidad.

Hace algunas horas, a través de sus redes sociales, el representante de la disquera musical Mogul Vision publicó una noticia que causó gran expectativa a nivel mundial, se trata de una realidad aumentada que se logró gracias a la inversión de una cuantiosa suma dinero.

De acuerdo a lo que detalló este empresario, la plataforma para NFTs, la cual tiene un costo $15 mil millones de dólares, y que significa Non -Fungible Token que en español es “un token no fungible”, son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas.

Pero eso no es todo, también detalló que los NFTs son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, porque no hay dos similares como en el caso de estos métodos criptográficos que aseguran sus transacciones financieras.

Modelo de negocio musical es comparado a las criptomonedas. REUTERS/Edgar Su

Del mismo modo, Mogul Vision, la disquera musical que ha muy corto tiempo se ha posicionado en el rubro musical, ganándose un puesto en esta industria gracias a trabajo que ha realizado con diversos artistas de talla internacional, señaló que esta inversión la decidieron después de un minucioso estudio de mercado.

“Es una fuerte cantidad de dinero la que se está invirtiendo, sin embargo, consideramos una buena alternativa para generar mayores ganancias en el ámbito musical. Para juntar este monto hemos trabajado arduamente, por eso agradecemos a todos los artistas que confiaron en nuestro trabajo”, señaló el representante.

Como respuesta a todo el éxito obtenido, la de la disquera musical ha decidido crear una plataforma para NFTs de música de realidad aumentada, donde invertirá $15 mil millones de dólares en los próximos meses, y que además, les permitirá generar novedades tecnológicas para el 2023.

“Gracias a los grandes proyectos que estamos realizando hemos podido crecer como empresa y enfocarnos en invertir nuestros bienes en un rubro que no es muy conocido por muchos. Próximamente estaremos brindando mayores detalles, para todos los interesados que se quieran sumar en este nuevo negocio”, comentó el representante de la disquera.

Como sabemos el objetivo principal de la disquera es desarrollar y destacar el talento de pequeños artistas y así construir sus carreras musicales. Por ello Mogul Vision sigue trabajando en la producción musical del género urbano, el cual que se puede visualizar en sus redes sociales, donde diversos artistas han compartido sus experiencias en este ámbito y en varios países.

Trabajos fueron reconocidos y publicados por Billboard.

Disquera gana disco de platino y oro

Hace algunos días, se anunció que el álbum de Lil Mosey, ‘Northsbest’ lanzado por Mogul Vision Music e Interscope Records recibió críticas positivas desde su estreno. Sin embargo, en el sitio web de música HotNewHipHop, el álbum obtuvo una puntuación promedio de 4,3 de 5 estrellas (87 %), según 23 reseñas.

Luego de varios días de incertidumbre para conocer los resultados de la premiación, el disco alcanzó el puesto 29 en el Billboard 200 de EE. UU. Asimismo, “Noticed” fue un gran éxito comercial y se convirtió en una de las canciones más populares de Mosey hasta la fecha.

Como se recuerda, este álbum fue relanzado a mediados de 2019 como Northsbest (Extended), con la adición del sencillo de marzo de 2019 “Bust Down Cartier”, que fue producido por el propio Mosey.

