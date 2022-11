Magaly Medina criticó a Latina por cancelar su programa “La Purita Verdad”

Periodista contó detalles de cómo el dueño de ATV la convenció para regresar a la televisión.

Durante los programas especiales de aniversario que viene realizando en los últimos días la conductora de “Magaly TV La Firme”, la periodista recordó los momentos más agradables de su trayectoria en la televisión nacional.

Sin embargo, en la última edición de su espacio, dedicó unos minutos para mencionar los hechos más incómodos, que según reveló, atravesó durante estos 25 años de carrera y permanencia en la pantalla chica.

Magaly Medina, se tomó varios minutos para recordar, la temporada de trabajo que tuvo en Latina, la cual no considera como una de las más destacadas de su vida profesional. Según manifestó la figura de ATV, en dicho canal, la limitaron a conservar su esencia.

Como se recuerda, la conductora, laboró por un corto tiempo en el mencionado canal, donde tenía a cargo el programa “La Purita Verdad”, el cual de la noche a la mañana, fue sacado del aire, dejando sin espacio televisivo a la conocida “Urraca”.

“Me bloquearon cuando intenté hacer espectáculos, en Latina muchas personas se opusieron a que trate temas de la farándula, por lo cual me limitaron e incluso pensé, nunca más dedicarme a este rubro”, señaló durante la edición de “Magaly TV La Firme”, emitida el primer día de noviembre.

Pero eso no es todo, la periodista, fiel a su estilo y con su tono sarcástico, destruyó al canal por cancelar su programa, “La Purita Verdad”, sin previo aviso, lo cual en algún momento, le hizo pensar que ya había concluido con un ciclo de su vida profesional.

“No pensé volver a hacer jamás este programa cuando me retiré hace varios años. Dije que había terminado un ciclo del espectáculo para mí en la televisión. Lo hice los sábados por la noche cuando estaba en Latina y luego intenté hacerlo también en La Purita Verdad”, recordó Magaly Medina, mientras realizaba un especial por los 25 años de su carrera televisiva.

Agradeció al dueño de ATV

Por otro lado, la “Urraca” aseguró que en estás más de dos décadas de trayectoria en la pantalla chica, ha atravesado por buenas experiencias, pero también por algunas que no le gustaría volver a atravesar. Según reveló, esta es la tercera temporada de Magaly TV a través de ATV, por lo cual guarda un enorme cariño y respeto al dueño y a los que siempre confiaron en ella.

Lo que no pudo dejar de lado en esta edición especial de “Magaly Tv La Firme”, es que en el canal de San Felipe, donde trabajó por un corto tiempo, le impidieron en absoluto que realice entrevistas o notas sobre temas de farándula, lo cual le generó una sensación extraña que le hizo dudar sobre varios factores de su vida.

“Algunos que ya hacían espectáculos ahí se opusieron a que yo le pusiera ingredientes de espectáculos al magazine La Purita Verdad. Todas estas cosas yo nunca las he contado, para qué, pero sí hubo gente que me bloqueó cuando intenté hacer espectáculos allá”, detalló Magaly Medina hace algunas horas ante la sorpresa de miles de sus televidentes.

Pero Magaly Medina, no quiso cerrar la noche con recuerdos no tan agradables y aprovechó el momento para agradecer al dueño de ATV por brindarle una nueva oportunidad y sobre todo, por convencerla para que vuelva a trabajar en el rubro de espectáculos con Magaly Tv.

“Cuando me levantan el programa por una tontería en Latina, me lo levantan de manera horrible por tantos grupúsculos ahí que controlaban el canal y que no me querían ni en noticias ni en La Purita Verdad, es ahí cuando el dueño de ATV me convence de sacar del baúl al programa y aquí estoy”, confesó muy emocionada la polémica periodista.

