Liga 1: conoce el once ideal de la fecha 19 del Torneo Clausura, según SofaScore

SofaScore eligió al once ideal de la jornada 19 del Torneo Clausura.

El Torneo Clausura llegó a su final con la consagración de Alianza Lima en el primer lugar luego de derrotar en condición de local a ADT en la jornada 19. En ese sentido, queda pendiente conocer al equipo que se coronará campeón de la Liga 1 2022, con el cuadro ‘blanquiazul’, Sporting Cristal y Melgar en esa lucha. Sin embargo, en esta nota conocerás al once ideal tras el desarrollo de la última fecha del segundo certamen del año.

SofaScore, portal especializado en estadísticas del fútbol, dio a conocer a través de sus redes sociales a los jugadores que sobresalieron en esta jornada de la competición local. En ese sentido, en el arco se encuentra Federico Nicosia, portero de Alianza Atlético, con un puntaje de 8.0. En tanto, la defensa está compuesta por una línea de tres y de la siguiente manera: Pablo Míguez (7.5) y Yordi Vílchez (8.5) de Alianza Lima, seguido de Jimmy Valoyes (7.9) de Sport Huancayo.

El centro del campo la conforman cuatro elementos: Gino Peruzzi (7.3) del cuadro ‘íntimo’ por el carril derecho y Luis Trujillo (8.0) de UTC por la vía izquierda. Ahora, en el medio se ubican Josepmir Ballón (7.3) de Alianza Lima y Luciano Nieto (7.6) de Sport Boys. Dentro de esa zona, pero unos metros más adelantado está Luis Benites (8.9) de Sport Huancayo, casi como un volante ‘10′. Para finalizar, el ataque lo componen dos futbolistas: Piero Quispe (7.6) de Universitario de Deportes e Ítalo Regalado (7.6) de Ayacucho FC.

Once ideal de la jornada 19 del Torneo Clausura, según SofaScore.

La figura de la jornada 19

Evidentemente, el jugador con el mayor puntaje de todos es Luis Benites, quien tuvo una magnífica actuación con Sport Huancayo en el triunfo por 3-1 ante Sport Boys. Y es que asistió a Charles Monsalvo para el tanto que abrió el marcador en el IPD de Huancayo a los 76′. Asimismo, habilitó en la diana de Víctor Perlaza para el 2-1 sobre los 91′. Finalmente, el mismo Benites marcó el último gol mediante una gran definición ante la salida del arquero Patricio Álvarez tras un excelente pase largo de Kevin Ferreyra.

Luis Benites y su ausencia en la selección peruana

Estos tantos le han valido al extremo de 26 años para ser, por el momento, el máximo goleador de la Liga 1 con 19 dianas a su favor. De hecho, es la mejor temporada de su carrera deportiva y, por tal motivo, su nombre sonó para ser llamado a la selección peruana, aunque el técnico Juan Reynoso, no lo ha considerado en las últimas convocatorias.

“Soy respetuoso de los números de Benites. Me ha tocado verlo más de una vez en vivo. Pero me parece que los que están convocados están un pasito arriba hoy. Eso no quiere decir que más adelante pueda ser llamado. Seguramente en algún momento, vendrá a la selección y demostrará que debí convocarlo hoy y no en marzo”, expresó el ‘Cabezón’ en la reciente conferencia de prensa que brindó en la Videna.

La selección peruana afrontará dos amistosos ante Paraguay y Bolivia

Club con más jugadores en el once ideal

Cabe destacar, que Alianza Lima es el club con mayor presencia de jugadores en este once ideal. En esa línea, se encuentra Pablo Míguez, quien anotó el segundo tanto en la victoria por 2-1 ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva. Gino Peruzzi, Yordi Vílchez y Josepmir Ballón también tuvieron buenas actuaciones contra los tarmeños, siendo decisivos en la consecución final del Torneo Clausura.

Lo que sí resalta es la ausencia de Hernán Barcos en esta selección. El ‘Pirata’ anotó un gol y complicó siempre al elenco provinciano. No obstante, si revisamos su puntaje, solo llegó a los 6.9.

DATO:

Sporting Cristal y Melgar disputarán la semifinal de la Liga 1. El ganador, se enfrentará a Alianza Lima en la ansiada final.

