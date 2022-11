Elvia Barrios deslindó de contratación de su exesposo en el JNE: “Yo no respondo por el comportamiento de terceros”

Elvia Barrios, titular del Poder Judicial.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, deslindó tener alguna responsabilidad por la contratación de su exesposo Eduardo Laca Rivadeneyra en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre 2013 y 2018, lo cual ha provocado que haya un pedido de destitución en su contra ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“El que influye, el que se vale del cargo para que contraten a alguien, esa persona comete un delito. En mi caso, hubo una investigación fiscal y ese caso está archivado. La resolución de la Junta (Nacional de Justicia) señala ‘acá no se ha acreditado que la señora (Elvia Barrios) haya influido en la contratación de su exesposo’”, dijo en una entrevista para Willax TV.

En otro momento, Barrios agregó que ella no estaba en la obligación de denunciar a otro familiar y que si hay alguien que debe explicar la presunta contratación irregular de expareja con el Estado, es aquel que permitió que él trabajara en el JNE. Sustentó este argumento en base al Código Penal.

“Yo tengo una larga trayectoria profesional y no he cometido ningún comportamiento antiético ni he faltado a mi función. Yo no respondo por el comportamiento de terceros, quien tiene que responder es quién contrató (a Laca Rivadeyera) si tenía impedimento”, añadió.

Junta Nacional de Justicia

La titular del Poder Judicial recordó que la Fiscalía no la halló responsable de esta contratación.

“La Fiscalía determinó que nosotros no participamos en la contratación y que, además, en este proceso intervino el OSCE, que impuso una sanción a quien tenía impedimento (a Laca Rivadeneyra)”, acotó.

Como se recuerda, Guillermo Thornberry envió un informe al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, donde se da cuenta del procedimiento disciplinario abreviado seguido contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y los magistrados Javier Arévalo y Vicente Walde.

A los tres se les imputa por presuntas infracciones en el ejercicio de sus funciones.

En el documento, con fecha 3 de octubre pasado que fue publicado por el portal El Foco, se puede ver que se investiga el caso que fue presentado en Panorama de los familiares de magistrados que trabajan en el Jurado Nacional de Elecciones.

En el dominical se reveló que el JNE contrató de forma indebida a familiares de jueces supremos en la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a Eduardo Laca Rivadeneira, esposo de la Elvia Barrios; Armando Arévalo Vela, hermano del juez supremo Javier Arévalo; y Carmen Ortega Paredes, esposa del ex juez supremo Vicente Walde Jáuregui.

Thornberry finaliza el documento emitiendo su opinión y señala “Dar por concluido el procedimiento disciplinario abreviado; y, en consecuencia, imponer a la Jueza Suprema investigada, Elvia Barrios Alvarado, la sanción de destitución por haber incurrido en la falta grave prevista en el artículo 48, inciso 12, de la Ley N° 29277, Ley de Carrera Judicial.

Por lo pronto, el martes 8 de noviembre se llevará a cabo la audiencia en la que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia evaluará el caso de la presidenta del Poder Judicial y los magistrados antes mencionados. La sesión comenzará a las 9 de la mañana.

