Presidenta del Poder Judicial le responde a Aníbal Torres: “No hacemos persecución política”

Elvia Barrios negó que en el Perú exista persecución política como señaló Aníbal Torres.

La labor del Ministerio Público y el Poder Judicial vienen siendo blanco de críticas por las investigaciones y decisiones tomadas en torno a figuras como el presidente Pedro Castillo, su esposa, Lilia Paredes, demás familiares y aliados políticos. Por su parte, Elvia Barrios, presidenta del poder del Estado encargado de impartir justicia, ha defendido la labor de su institución y respondido a las críticas del premier Aníbal Torres.

El presidente del Consejo de Ministros señaló la última semana que en el Perú existe persecución política y que se ponen en marcha investigaciones basándose solo en denuncias periodísticas. Además, resaltó que se pretende tomar decisiones sin pruebas por lo que fue criticado por lo señalado. Barrios ha desmentido las frases de Aníbal Torres asegurando que en nuestro país no se persigue a nadie por sus preferencias políticas.

“En el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política”, dijo Barrios para luego solicitar mesura en sus palabras a Torres. “Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones”, indicó la titular del poder del Estado que está próximo a decidir si imponer 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo.

Sin embargo, sobre el caso de la hija no biológica del jefe de Estado, la presidenta del Poder Judicial prefirió limitar sus palabras alegando que no puede “calificar ni adelantar opinión” sobre el hecho. Cabe recordar que Paredes viene siendo investigada tras la difusión de un video en el que se le ve promocionando obras públicas en Cajamarca sin ser ella funcionaria o representante del Estado peruano.

Elvia Barrios también aprovechó para responder a las acusaciones del congresista de Perú Libre, Edgar Tello, quien señaló que si en el pasado existieron golpes de Estado, lo que sucede en la actualidad son “golpes judiciales”, en referencia a los procesos que enfrenta el presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano. Según la tesis fiscal, el mandatario lideraría una organización criminal desde Palacio de Gobierno.

“Creo que es una expresión totalmente desacertada y no responde a la realidad. Nosotros como Poder Judicial a través de nuestras decisiones judiciales afirmamos el valor justicia y consolidamos un Estado democrático de derecho”, dijo Barrios en conversación con el canal del Estado. Esta no es la primera vez que Barrios critica las acusaciones contra la institución que preside.

Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Barrios Alvarado exhortó al jefe de Estado a tener mesura a la hora de expresarse sobre la institución que preside. Además, le recordó que las acciones del PJ responden a las órdenes del Ministerio Público.

“Ni hostigamiento judicial, ni persecución política. El presidente debe tener mesura en sus expresiones y recordar que el Poder Judicial responde a los pedidos del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal”, posteó.

Seguidamente, la titular del Poder Judicial precisó que “nada distraerá el objetivo de mi visita a las sedes judiciales de Ucayali, ni la lluvia ni el mal tiempo son impedimento para visitar comunidades o juzgados de paz, en busca de mejorar el servicio de justicia.

Protestas de trabajadores del Poder Judicial

Sobre las paralizaciones que han convocado un grupo de empleados del Poder Judicial, indicó que la semana pasada se ha sustentado el presupuesto de la institución para el próximo año que está considerando los principales reclamos de los trabajadores. “Preliminarmente, a nivel del Ejecutivo, han sido aceptados”, y explicó que lo que continúa es sustentar el presupuesto ante el Congreso de la República para que pueda ser incluido en la ley general de Presupuesto.

En ese sentido, expresó que no hay justificación para la medida de paralización que acatan los trabajadores, porque ya se ha obtenido lo que la plataforma de lucha de los trabajadores ha reclamado ante el Ejecutivo. “La segunda etapa corresponde al Legislativo y es ahí donde tenemos que fortalecer nuestro trabajo para que esto se materialice a través de la Ley General de Presupuesto”, enfatizó.

Elvia Barrios sostuvo que la mayoría de los 50 sindicados y cinco federaciones, con las que cuenta el Poder Judicial, ha comprendido y sabe el camino trazado para el logro de las remuneraciones justas que les corresponden y consideró que “son dos o tres organizaciones pequeñas” las que están convocando a esta movilización porque quieren que esta medida sea aprobada inmediatamente. “Ahora no es posible ni viable porque la ley marca el camino por donde tenemos que transitar para que esto se apruebe”, explicó.

