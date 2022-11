PNP realiza operativo para encontrar a sujeto que ocasionó la muerte de tres barristas en la balacera en Jesús María

Policía Nacional inicia búsqueda del presunto asesino de tres hinchas|VIDEO: Canal N

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando diligencias e intervenciones para la captura del presunto asesino que acabó con la vida de un hincha en la avenida Cuba en el distrito de Jesús María. Sin embargo, no solo sería un sujeto, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad habría otro implicado que disparó contra las otras dos personas más.

El presunto sospechoso ha sido identificado como César Rodolfo Valle Meza o también conocido como ‘Cesarín’ o ‘Chato César’. Ante ello, los agentes llegaron hasta la avenida Bocanegra del Callao, lugar donde se encuentra registrado la dirección de Valle Meza. No obstante, en esta vivienda no se logró encontrarlo y familiares detallaron que no lo ven desde hace aproximadamente diez año.

“Se han recogido los casquillos que han estado en la escena, por lo que estamos corroborando si habría sido disparado por un arma o varias”, declaró el General PNP Carlos Céspedes Muñoz, director de Investigación Criminal a Canal N.

En este sentido, pidió a Valle Meza a entregarse a la justicia si no es culpable y que se someta a las investigaciones. Además, precisó que ya han empezado con otras diligencias para la captura.

Policía busca a presunto asesino. Foto: Canal N

“Él sabe que lo estamos buscando, que se presente a las autoridades policiales y que venga para que brinde sus descargos para corroborar si estamos en lo cierto o no. Nosotros no vamos a parar”, manifestó.

Asimismo, el general indicó que se ha mandado una alerta azul a través de Interpol para que se identifique a la persona y no salga del país. Además, mencionó que ha conversado con el padre de este presunto sospechoso y ha reconocido que es su hijo.

Cuenta con antecedentes

De acuerdo con la información policial, el presunto sujeto conocido como ‘Cesarín’ tiene un prontuario de denuncias. Entre ellos se halló por tráfico ilícito de drogas y por delitos informáticos.

“Nos ha llamado mucho la atención la manera de cómo se posiciona en el hecho. Estamos realizando las diligencias preliminares para poder establecer de manera fehaciente la presunta autoría de esta persona”, resaltó el general.

Hermana no lo reconoce

La hermana del presunto asesino indicó que la foto que se ha difundido por redes sociales no sería su hermano, dado que él es de contextura más delgada. No obstante, después mencionó que tiene una enfermedad por lo que está perdiendo la vista.

“No veo bien, soy una persona diabética. Mi vista está que me falla, tengo diez años con diabetes. Me he descuidado tanto que ahorita estoy un poco delicada”, mencionó su hermana a ATV.

Asimismo, precisó que César Valle nunca ha estado metido en problemas; como también niega que su vivienda haya sido incendiada, a pesar de que su padre confirmara este hecho.

