¿Qué hacer para aliviar el estrés?

Hacer alguna actividad física ayudará a controlar el estrés y ansiedad. Foto: La Caja

El estrés es considerado la enfermedad de salud mental del siglo XXI habiendo incremedado los casos reportados durante la pandemia y medidas de confinamiento. Si el estrés no es tratado puede, incluso, conllevar a una depresión. Por ello hoy aprenderemos técnicas sencillas para controlarlo, solo necesitarás ser constante en algunos hábitos y relajarte.

¿Cómo eliminar el estrés de forma natural?

El estrés puede tratarse y controlarse con diferentes y combinados métodos naturales, es decir, sin tener que llegar a consumir algún fármaco.

- Realiza alguna actividad física: deporte, rutina de ejercios, baile, yoga o tai chi, caminata, trotar con tu mascota o haz alguna otra actividad según tus gustos y preferencias. Esto te ayudará a reducir la hormona del estrés y liberar endorfinas, hormonas cerebrales que genera un efecto de placer y bienestar.

- Consume frutas, verduras y cereales integrales.

- Evita la caefína en exceso, alcohol y cigarrillos.

- Haz meditación. Enfócate en tu respiración, música y aromas relajantes para ahuyentar pensamientos negativos y confusos.

- Apunta en un cuaderno o diario personal tus penamientos y sentimientos. Puedes apuntar, también, las cosas por las que estás agradecido.

- Procura reír más. Aunque creas que no hay motivos para hacerlo, ¡inténtalo!. Si lo piensas bien, hay mucho por lo que agradecer y sonreír.

- Rodéate e interactúa con tu familia y amigos. Compartan momentos agradables, para ello no es necesario gastar mucho, se trata de pasar un tiempo relajante y reconfortante. Liberarás oxitocina, una hormona que funciona como relajante natrual.

- Conversa con alguien de tu confianza sobre tus preocupaciones o aquello que te causa el estrés.

- Duerme bien. Si haz presentado problemas para dormir, practica alguna actividad físicas para mejorar la calidad de sueño. Deja a un lado el celular y dale el tiempo necesario a tu mente y cuerpo de recuperar energías para empezar un nuevo día con una mejor actitud.

¿Cómo eliminar el estrés en 5 minutos?

Si lo que deseas son resultados rápidos, puedes practicar estas técnicas:

- Ejercicios de respiración: busca un lugar tranquilo y cómodo, siéntate, los pies en el suelo, cierra tus ojos y respira. Sin alzar los hombros inhala profundamente y exhala por la boca lentamente. Para que este ejercicio funcione, la clave es dejar de pensar en lo que te preocupa, concéntrate en tu respiración para lograrlo.

- Acupresión: es una técnica de la medicina alternativa china que consiste en hacer presión en ciertos puntos del cuerpo para aliviar tensión. Según esta técnica, para calmar el estrés se debe de presionar el dedo pulgar, envolviéndolo con la otra mano por unos minutos.

Presionar el pulgar puede aliviar el estrés y ansiedad en unos minutos. Foto: Clínica Corpos

Si aún no logras relajarte, no te desanimes, puedes seguir intentando y agregando otras prácticas como las descritas más arriba.

¿Qué se puede comer en la noche para la ansiedad?

La ansiedad es otra de las enfermedades de la salud mental común en el mundo. Según la OMS, la ansiedad es la reacción emocional de una persona ante situaciones amenazantes.

Muchas personas comen mucho de noche y no es porque no hayan comido nada de día y llegan hambrientas a la cena, muchas veces solo se trata de comer por ansiedad. Lo ideal es comer lo necesario y saludable, evitando la cafeína en exceso y el alcohol.

Los especialista recomiendan consumir:

- Omega- 3 que se encuentra en las semillas de chía, en los pescados grasos como salmón, caballa y trucha.

- Vitamina D: alimentos ricos con esta vitamina son el salmón y sardinas.

- Potasio: ayuda a reducir el estrés y ansiedad. Lo encuentras en la albahaca, tomillo, pistacho, pasas, nueces, dátiles, semillas de calabaza, etc.

- Magnesio: en verduras como espinacas y alcelgas.

- Huevos: tiene triptófano, un aminoácido que ayuda a crear serotonina, un neurotransmisor que ayuda a regular el sueño, la memoria, el ánimo y alivia la ansiedad.

- Productos lácetos como yogurt, queso y productos a base de soya.

¿Qué se debe tomar para la ansiedad y los nervios?

Los síntomas de la ansiedad son similares al estrés, pero suelen durar más tiempo y muchas veces no hay una causa aparente. Por ejemplo, el nerviosismo es uno de sus síntomas, entre otros están: miedo, tensión, preocupación excesiva por problemas cotidianos, irritabilidad, palpitaciones, tensión muscular, opresión de pecho y nerviosismo.

Si te sientes nervioso o sospechas tener ansiedad, puedes probar algunas hierbas naturales y consumirlas a manera de té para aliviarte:

- Toronjil

- Valeriana.

- Manzanilla

- Té verde

Para el nerviosismo y otros síntomas de ansiedad también puedes practicar meditación, yoga, tai chi y los otros métodos explicados más arriba que no solo alivian el estrés si no también los síntomas de la ansiedad. Pero, si los síntomas persisten y te sigues sintiendo ansioso gran parte del tiempo, lo recomendable sería consultar con un especialista en salud mental para que te ayude. Recuerda que no estás solo y que casi todo tiene solución.