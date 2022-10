¿Cuáles son los síntomas de estrés?

Síntomas del estrés. Foto: BBVA

Palabras como “estrés” o “ansiedad” son cada vez más comunes, a veces confundidas y muchas veces pasada por alto, pues no siempre se le da la importancia debida a nuestra salud mental. Por este motivo, indentificaremos sus signos, síntomas, causas y efectos.

Por su lado, el estrés es la respuesta de nuestro organismo ante la percepción de una amenaza o peligro. Puede afectar la salud física y mental de quienes lo padecen, por ello presenta síntomas y signos en las emociones, conducta y cuerpo.

El estrés en las emociones

- Irritabilidad.

- Enojo.

- Impaciencia.

- Sentirse abrumado o agobiado.

- No sentirse capaz de disfrutar.

- Preocupación.

- Aparente pérdida del sentido del humor.

- Mareos o náuseas.

- Nerviosismo.

- Desinterés por vivir.

- Si ha tenido problemas de salud mental, estos empeoran.

El estrés en el comportamiento

- Desinterés por el sexo.

- Dificultad para tomar decisiones.

- Problemas de memoria.

- Dificultad para concentrarse.

- Apretar la mandíbula.

- Comer mucho o muy poco.

- Comprar de más.

- Consumir alcohol, cigarrillos o drogas en exceso.

La irritabilidad es uno de los síntomas del estrés. Foto: Depositphotos

¿Qué parte del cuerpo afecta el estrés?

- Dolor muscular.

- Fatiga.

- Problemas para respirar.

- Presión arterial alta.

- Dolor de cabeza.

- Visión borrosa.

- Problemas para dormir.

- Acidez estomacal o indigestión.

- Estreñimiento o diarrea.

- Sensación de mareo o desmayo.

- Cambios en el ciclo mentrual.

- Aparición de erupciones o picazón en la piel.

¿Cómo saber si una persona sufre de estrés?

Para saber si una persona sufre de estrés, los compañeros de trabajo, amigos familia y pareja puede identificar los cambios de conducta del presunto estresado:

- Se muestra irritable, enojado, preocupado o tenso.

- Se aleja de quienes lo rodean.

- Se muerden las uñas.

- Conducta agresiva.

- Dificultad de recordar.

- Come mucho o muy poco.

- Se muestra inquieto.

- Rechina los dientes o aprieta la mandíbula.

- Dificultad para concentrarse.

- Llora más de lo normal.

- Presenta problemas o desinterés en el sexo.

- Fuma, bebe alcochol o consume drogas recreativas más de lo normal.

- Gasta o compra más de lo común.

- Hace mucho ejercicio o deja de hacerlo.

Los síntomas físicos y emocionales pueden ser identificados si esta persona logra abrirse o busca ayuda. Si han recurrido a ti, recuerda escuchar sin jusgar y guardar discreción. Si no sabes manejar la situación y solo empeora, aconséjalo empáticamente a tomar una terapia psicológica.

Morderse las uñas es una de las conductas que podría delatar estrés en una persona. Foto: Mejor con salud

¿Qué puede causar el estrés?

Como lo vimos anteriormetne, el estrés puede causar problemas en la mente, conducta y cuerpo de quien lo padece, como fatiga, dolores de cabeza, iritabilidad, enojo o preocupación y mucho más.

Pero además, si el estrés no logra controlarse y permanece por mucho tiempo puede debilitar el sistema inmunológico y cuando esto ocurre la persona se vuelve vulnerable a ciertas enfermedades como:

- Resfriados.

- Verrugas recurrentes.

- Herpes simples o herpes Zoster.

- Candidiasis por hongos en la boca o esófago.

Causas del estrés

Sin embargo, si hablamos de aquello que puede causar estrés, suelen ser factores como:

- Problemas laborales como excesiva presión, mal ambiente laboral, muchas tareas, desempeñar un trabajo peligroso, el desempleo, etc.

- Dificultades económicas como deudas.

- Padecer una enfermedad crónica.

- Problemas familiares o de parejas como cuidar de un enfermo o ancianos, duelos, divorcios o separaciones, problemas de custodia de los hijos, etc.

- Eventos traumáticos como ser víctima de robos, secuestros o accidentes.

¿Cuáles son los tipos de estrés?

Los tres tipos de estrés más conocidos son:

Estrés agudo

El estrés agudo es el más común y corto. Se trata de la reacción inmediata del cuerpo antes una situación desafiante y nueva como por ejemplo cuando casi te choca un bus o casi caes por las escaleras, cuando ves una película de terror o cuando subes a una montaña rusa.

No es realmente malo pues cuando pasa su efecto el cuerpo vuelve a la normalidad. Incluso puede puede ayudarte a desarrolar una mejor respuesta a futuros estresores.

Estrés agudo episódico

Este tipo de estrés se presenta cuando hay frecuentes episodios de estrés agudo. Quienes lo padecen tienen ciertas características:

- Se muestran irritables y tensas.

- Asumen muchas responsabilidades autoimpuestas y no pueden manejarlas.

- Siempre están apuradas, pero llegan tarde.

- Todo les parece peligroso y no gratificante.

- Presentan migrañas, hipertensión y dolores de pecho.

Estrés crónico

Se presenta cuando se tiene altos niveles de estrés en un tiempo prolongado porque la persona siente que no hay salida y deja de buscar soluciones, incluso se acostumbran a él. Obviamente este estrés de largo plazo afecta a la salud:

- Produce aniedad y depresión.

- Enfermedad cardiovascular.

- Presión alta.

- Un débil sistema inmunológico.

- Dolores frecuentes de cabeza y estómago.

- Dificultad para dormir.

¿Qué es lo que piensa una persona con ansiedad?

Los especialistas coinciden en que el estrés es la reacción a una amenaza reconocida y suele ser de corto plazo, mientras que la ansiedad es una reacción que suele permaner más tiempo a una causa no siempre identificada. Sus síntomas son similares debido a que ambos son parte de la misma reacción del cuerpo. Cuando una persona tiene ansiedad experimenta:

- Respiración rápida.

- Ritmo cardiaco acelerado.

- Intranquilidad y temor.

- Tensión.

- Estreñimiento o diarrea.

- Sudoración.

Respecto a los pensamientos ansiosos, es decir, los pensamientos que tiene una persona con ansiedad, suelen exagerar o distorsionar la realidad e imaginar un futuro negativo. Por ejemplo: creer que un simple dolor puede ser un cáncer. Las personas con ansiedad pueden pensar:

- No sirvo para nada.

- Siempre me va mal.

- ¿Y si me equivoco?

- ¿Y si algo sale mal?

- ¿Qué pasaría sí...?

- ¿Estará molesto conmigo?

- ¿Qué estarán pensando de mí?

- ¿Por qué demora en contestar?

- ¿Se estarán burlando de mí?

¿Cómo saber si te va a dar un ataque de ansiedad?

La sensación de ahogo es uno de los síntomas más comunes presentes en un ataque de ansiedad.

Un ataque de ansiedad, ataque de pánico o crisis de ansiedad es una reacción excesiva e intensa de ansiedad que puede durar entre 10 y 45 minutos. Puedes identificar esta crisis por algunos de los siguientes síntomas:

- Taquicardia.

- Sensación de ahogo.

- Palpitaciones.

- Sudoración.

- Presión fuerte en el pecho.

- Temblor.

- Aumento de temperatura o escalofríos.

- Dolor de cabeza.

- Sensación de hormigueo o entumecimiento de rostro o manos.

- Mareos, nauseas o sensación de desmayo.

- Creer que lo que está pasando no es real.

- Sensación de verse fuera de sí mismo.

- Temor a volverse “loco”, morir, perder el control o el conocimiento.

Si has notado alguno de estos en algún familiar o amigo, intenta no exagerar sus síntomas, mantener la calma y distraer su atención. Recuerda ser muy prudente y evita prejuicios, pero si estos episodios se repiten continuamente, es mejor consultar con un experto en salud mental para que ayude a manejar estas crisis. Recuerda que eres dueño de tus emociones y no podemos controlar todo lo que nos rodea, así que quiérete mucho y ama la vida.

