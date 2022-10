Michael Succar acepta que se apuró al decir que Sporting Cristal iba a ganar el Torneo Clausura: “Fue un riesgo”

El periodista deportivo dio estas palabras luego del título de Alianza Lima en Matute. (Video: Movistar Deportes).

Sporting Cristal era un fuerte candidato para quedarse con el Torneo Clausura, pero en la pelea por dicho título había un equipo que no estaba dispuesto a ceder: Alianza Lima, que terminó remontando en las últimas 3 jornadas del campeonato. Este final sorprendió a Michael Succar, quien se la jugó por los ‘celestes’ a inicios de mes.

¿Cómo empezó todo? El periodista deportivo dijo, el pasado 9 de octubre en Movistar Deportes, que la escuadra de Roberto Mosquera sería el ganador del segundo torneo del año. Todo esto luego del empate sin goles frente a Universitario, al que consideraba su rival más fuerte en el fixture.

“Sporting Cristal ha dado un paso gigante. Desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que no termine siendo el campeón del Clausura: por rendimiento, fixture y matemática (3 puntos por delante del segundo a falta de 4 partidos)”, lanzó.

“Si me apuran, diría: Cristal para mí ya es campeón del Clausura, salvo que algo raro pase”, insistió un confiado Michael Succar en el programa ‘Después de Todo’. Segundos después, su compañero Diego Rebagliati le pidió mesura con su comentario.

“Rebagliati me hace un gesto, ya lo vamos a escuchar. ‘Te estás adelantando’... me la juego desde ahora porque hay una serie de factores que me llevan a pensar eso”, cerró el conductor sobre Sporting Cristal y el Torneo Clausura.

Michael Succar dijo que Cristal ya es "campeón" del Clausura tras empatar con Universitario.

Michael Succar acepta su error

Alianza Lima aprovechó la caída de los ‘bajopontinos’ ante Atlético Grau en la antepenúltima jornada y se colocó en la primera casilla del Torneo Clausura. Tras ello ganó a Ayacucho FC y ADT de Tarma y terminó ganando el certamen, que lo colocó en la final directa de Liga 1, donde espera al ganador de la llave Sporting Cristal vs Melgar.

Tras conocer la noticia, Michael Succar arrancó ‘Después de Todo’ aceptando que se apuró en su momento. “Me corresponde reconocer que, hace menos de un mes, me equivoqué rotundamente con el comentario anticipado. ¿Para qué me apuré? Dije que Sporting Cristal era campeón del Torneo Clausura. Parte del juego periodístico es la predicción, pero en esta no valía la pena. Fue un riesgo innecesario”, indicó.

“El error ha sido por partida doble y no tengo ningún problema en reconocerlo. Y lo hago empezando el programa”, agregó el también panelista de ‘Al Ángulo’ y reportero de la selección peruana en Eliminatorias.

SEGUIR LEYENDO: