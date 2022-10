Cecilia Bracamonte orgullosa de ser peruana: “Por qué poner etiquetas, si todos tenemos de inga y mandinga”

Cecilia Bracamonte celebra sus 60 años de vida artística.

Cecilia Bracamonte Chocano cumple este 31 de octubre 60 años de una extensa carrera artística y lo celebrará el 13 de noviembre en un concierto en el Gran Teatro Nacional en San Borja. Infobae conversó con la destacada exponente de la música, donde nos habló sobre su larga carrera como intérprete de la música peruana, la cercanía que le ha dado las redes sociales con su público y su posición con respecto al distanciamiento que tienen los jóvenes de nuestra música.

Además, se refirió sobre las nominaciones a los Latin Grammy de sus colegas Eva Ayllón y Susana Baca, y las recientes declaraciones de Bartola, quien levantó polémica por decir que no se considera afroperuana.

Cecilia Bracamonte también nos dio detalles del documental ‘Cecilia Bracamonte, energía pura′, trabajo que narra los momentos claves de su exitosa carrera musical.

Sesenta años de trayectoria artística, ¿qué le ha traído todo estos años de carrera?

El cariño de mi público que veo en redes sociales y en los shows.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente todos estos años?

Tengo un público que es exigente y eso me gusta porque los retos me hacen crecer. Soy una persona deportista y eso hace que mi vida sea equilibrada. Adopté el deporte a mi carrera, son cosas que tiene que ir de la mano, por lo menos para mí. El deporte te hace estar vital, lúcida y todo eso se traslada al público.

¿Y por el lado profesional?

Saber reinventarse todo el tiempo y buscar cosas nuevas en todo sentido, en la música y en la vida.

¿Cuál ha sido lo más duro que ha tenido que vivir durante toda su carrera?

Hay momentos difíciles como todo en la vida, en mi caso cuando sufrí de cáncer en dos oportunidades, a Dios gracias lo superé, pero uno nunca sabe qué puede pasar después. Pero luego de eso adquirí un agradecimiento a Dios, porque todavía tengo cosas por hacer en mi país.

¿Cómo está su salud ahora?

Estoy bien, mi último cáncer fue en el 2007, ahora me toca hacer mi chequeo. Me siento absolutamente bien y con buena salud. En la pandemia, a las finales me contagié (COVID-19), lo sentí como una gripe, inclusive hice mis ejercicios de siempre.

Recientemente, la actriz Natalia Salas comunicó que tiene cáncer, pero ha demostrado ser fuerte, ¿qué puedes aconsejarle?

Que mantenga la mente positiva, que no se tire a la cama, busque cosas por hacer y que se rodee de amigos y familia. Uno siempre tiene que estar positivo para recibir lo mismo. A mí me hizo muy bien mis amistades, ellos me hicieron una especie de búnker de amor.

La gente aún no toma consciencia sobre los chequeos preventivos...

Nadie está libre, tienen que ir a hacerse sus chequeos anuales, tantas campañas gratuitas que hay, no hay excusa. Esta enfermedad no discrimina, hombres y mujeres a cualquier le puede dar.

Bartola no se considera afroperuana

En una reciente entrevista, Bartola dijo que no se considera afroperuana, ¿tiene alguna opinión al respecto?

Le doy la razón, ella se reconoce como peruana. Está bien, solo que la han malinterpretado, no tienen por qué ponerle etiquetas de afroperuana, ella es peruana porque todos tenemos de inga y mandinga.

¿Ha sufrido discriminación en el Perú?

Todavía hay discriminación, supongo que hay, a mí no me ha pasado, pero todos somos peruanos y bien criollos.

Respecto a su carrera, ¿ha sido difícil como mujer desarrollarse en el género de la música criolla?

La verdad que no, no me he sentido ni discriminada ni acosada por ser mujer. Soy una persona que me hecho respetar, nunca he estado expuesta a ese tipo de cosas. Y si hubiera pasado, yo aclaro rapidito y sin filtro.

Hablar de la música criolla, también es hablar de Augusto Polo Campos, quien también fue pieza importante para su crecimiento como profesional y personal, ¿cuál es su sentir?

Para mí, es motivo de orgullo, me hubiera gustado que lo homenajearan más en vida. Sus canciones se han convertido en himnos. Me siento orgullosa porque es el padre de mi hija Selena, porque sus canciones van a prevalecer para siempre.

¿Qué recuerdos tiene de Augusto Polo Campos?

Tengo los mejores recuerdos, terminamos siendo buenos amigos, además me compuso tantas canciones, entre ella ‘Regresa’. Lo pude ver en sus últimas semanas de vida, lo llené de besos y abrazos. Tuvimos roces como sucede en todas las parejas, pero todo cambio y terminamos como buenos amigos.

Documental ‘Cecilia Bracamonte 60′

Muy pronto podremos ver un documental sobre su carrera, ¿cómo fue el proceso para llevar a cabo este proyecto?

Me alegró muchísimo que la UPC Cultural me haga este homenaje, que no solo habla de mi vida, sino que se podrán ver imágenes de algunos conciertos como el que hice en el Teatro Peruano Japonés. Me llena de mucho orgullo y felicidad. La noticia llegó a través de mi productora, es algo que agradezco mucho. Me siento feliz porque siento que a través de este material mucha gente me redescubrirá.

¿De qué manera la redescubrirán?

Mi público ha seguido creciendo y redescubriendo mi carrera, ahora podrán ver a esta Cecilia como una persona positiva, bromista y querendona porque la gente ha tenido la idea equivocada que he sido soberbia. Me encanta transmitir lo que me pasa, buenas y malas a mi público.

Esa comunicación con sus seguidores también la vemos en sus redes sociales. ¿En qué le ha ayudado las plataformas digitales?

Las redes me han permitido abrir mi corazón, acercarme para que la gente me conozca realmente como soy, cómo pienso y como veo la vida. Los mensajes de mis seguidores me conmueven, sobre todo las bendiciones que me mandan, me quiebra mucho. También hay comentarios muy graciosos que también me hacen reír. Yo misma manejo mi cuenta de Facebook personal y de mi fanpage.

¿Siente que los jóvenes toman distancia de la música criolla por preferir otros géneros de moda?

El tema es que no hay programas como los de antes que promuevan a los cantantes y compositores de la música peruana. Al igual que hay formatos como ‘Yo Soy’, ‘La Voz Senior’, también deber haber programas para difundir el talento que canta música criolla. Es algo que nos identifica, es parte de nuestro país.

¿Qué tipo de público la sigue a usted?

Hago diferentes géneros como vals, boleros, baladas, cumbias, música negra, tango, de todo. Un artista debe tener la capacidad de reconocer que puedes cantar distintos géneros para llegar a distintas personas.

¿Piensa que aún hay gente que celebra y conserva las costumbres que se hacían en el ‘Día de la Canción Criolla’?

Imagino que sí, pero se pelea mucho con el Halloween. Hay público para todo, así como hay gente que celebra Halloween, también hay grandes y chicos que cultivan la música criolla.

¿Qué canción no puede faltar para celebrar este 31 de octubre?

No puede faltar una buena la jarana y hecho con el corazón.

Las peruanas nominadas al Grammy Latino

Sus colegas Eva Ayllón y Susana Baca han sido nominadas a los Grammy Latinos...

Me encanta y me da mucho gusto por ellas. Mi comadre Eva Ayllón, la obrerita de la música criolla, como la llamo, tiene un ritmo impresionante y trabaja mucho. Lo mismo, Susana Baca que viaja mucho y siempre está produciendo. Qué bueno que sean reconocidas internacionalmente.

¿Y a usted le gustaría que la reconozcan así?

A mí me encanta que el público me reconozca, las otras cosas son añadiduras.

El 13 de noviembre celebra su aniversario, ¿qué puede esperar su público en este gran concierto?

Por motivo de la Canción Criolla y el aniversario de Mis Bodas de Diamante voy a celebrarlo a lo grande en el Gran Teatro Nacional. En este show, mi público tendrá lo mejor de mí y como siempre no lo defraudaré, daré toda mi energía.

Tendrán música peruana, internacional, flamenco, tango, entre otros. Además, habrá un show de guitarras que me han acompañado a lo largo de estos años. Y por si fuera poco, con Cecilia Barraza y Regina Alcóver vamos a rememorar un poco del espectáculo ‘Tres mujeres para el show’, el cual la gente recuerda con mucho cariño.

¿Cuándo se presentará el documental ‘Cecilia Bracamonte, energía pura′?

El 2 de noviembre será la presentación de mi documental a las 7 pm en el campus San Isidro de la UPC. Estaré ahí para enterarme de qué va, y seguro cantaré algunas canciones.

