Bryan Reyna reveló sobre su futuro y no estaría en Academia Cantolao: “Hay interés por el buen año”

La Academia Cantolao consiguió un empate en condición de local ante Ayacucho FC en el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1. De hecho, fue el último encuentro del ‘Delfín’ en el campeonato nacional, que ya había certificado su presencia en la Primera División la semana pasada. Sin embargo, a pesar de la discreta campaña, ha tenido jugadores importantes que podrían cambiar de equipo para el 2023. Este es el caso de Bryan Reyna, quien convirtió un gol y reveló que ya tiene clubes que lo quieren.

“Me queda un año más, hay interés por el buen año que he hecho. Aspiro a cosas mejores, espero terminar bien con Cantolao para ver qué pasa más adelante”, comentó el extremo en declaraciones para GOLPERU al término del cotejo ante los ‘zorros’.

De la misma manera, hizo un balance de la campaña que acaba de culminar para él, agradeciendo el apoyo recibido en el club del Callao, que le ha abierto las puertas de la selección peruana. “Los técnicos me han dado confianza y me he sentido bien, eso me ha ayudado a estar en la selección y estoy contento por eso. He venido trabajando para eso, he estado con ritmo y contento por acabar bien la temporada, con gol”, señaló.

Y es que Bryan Reyna ha mostrado un notable crecimiento en su regreso al fútbol peruano. Luego de un paso por clubes del ascenso de España (entre 2016 y 2020), retornó a la Liga 1 en medio de una polémica salida del Mallorca, un tema que posteriormente fue aclarado por la dirigencia de la Academia Cantolao.

En el 2021 exhibió su juego pícaro y atrevido, con mucha habilidad en los dos perfiles. Sin embargo, su rendimiento no fue muy constante. De todos modos, era un jugador que se veía con muchas condiciones para explotar. En total, ese año acabó con 21 encuentros a sus espaldas, en donde anotó tres goles y brindó tres asistencias.

Pero fue este 2022, cuando pudo repetir e incluso mejorar su performance. En el primer semestre pasó desapercibido por la prensa, por lo que recién a partir de la entrada de Juan Reynoso a la selección peruana acabó por sorprender a propios y extraños en el medio local. Esto debido a que el ‘Cabezón’ lo convocó a la ‘bicolor’ para una lista selectiva. No obstante, por las lesiones de Yoshimar Yotún y Andy Polo, ingresó a la nómina oficial previo a los amistosos ante México y El Salvador.

Ante los ‘aztecas’ no tuvo minutos, pero sí ante los centroamericanos. Se le vio muy atrevido y con un desenvolvimiento impropio de un futbolista que hacía su debut con la selección mayor. Pudo destacar y anotar el tercer gol en la victoria 4-1.

El exentrenador de Melgar quedó conforme con su nivel, al igual que con el de Piero Quispe, otro de los llamados. En ese sentido, Reynoso volvió a llamar a ambos para los próximos amistosos contra Paraguay y Bolivia, y tuvo palabras sobre ellos. “Me da gusto porque a los dos los veo muy sólidos de la cabeza, muy maduros. Lo poco que les hemos pedido en el selectivo y después en el viaje, lo han ido ratificando y consolidando. Eso hace que tengan una nueva chance en la selección”, sostuvo.

Asimismo, rescató que hayan elevado sus rendimientos tras la primera convocatoria y les pidió que sean regulares. “No es fácil integrarse con la absoluta y ellos lo han hecho con naturalidad. Al regreso han seguido siendo importantes en sus equipos. Piero con gol, Bryan con más de un gol en estas semanas después de la última fecha FIFA. Eso es lo que buscamos, que esto es de ser perseverantes, que tengan continuidad y que hay un crecimiento. El universo de la selección les va a quedar lejos si creen que por un partido ya está resuelto el tema”, agregó.

Bryan Reyna culminó la Liga 1 2022 con seis goles y tres asistencias en 28 partidos.

La selección peruana afrontará dos amistosos ante Paraguay y Bolivia

