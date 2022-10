Carlos Compagnucci tras final de temporada con Universitario: “Pudimos conseguir ese objetivo tan deseado. Me voy conforme”

Carlos Compagnucci tras final de la temporada con Universitario: “Pudimos conseguir ese objetivo tan deseado. Me voy conforme”

El técnico de Universitario de Deportes, Carlos Compagnucci, analizó el empate 1-1 ante UTC por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y destacó la clasificación a la Copa Sudamericana 2023 como uno de los objetivos al cierre de la temporada.

Al inicio de la conferencia de prensa, el DT ‘crema’ analizó el desempeño del equipo en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca.

“Me voy conforme, creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Me gustó mucho más el primer tiempo que hicimos, por momentos pudimos manejar el partido. En el segundo tiempo no estuvimos bien, sentimos el cansancio, nos faltó un poco de pierna para poder responder a situaciones defensivas y ofensivas. Pero, en líneas generales, me voy conforme, los muchachos dieron todo, se entregaron, terminamos no perdiendo el partido, sumamos (puntos). Para mí son cosas importantes para darle un cierre al año”, afirmó.

Luego, explicó la inclusión de los jugadores jóvenes en el equipo titular y su ingreso desde el banco de suplentes. Tal es el caso del Diego Romero, Guillermo Larios, José López, Jerry Navarro.

“Los chicos son futbolistas que vienen trabajando con nosotros, nos ayudan en el día a día. Teníamos la sensación que sobre el final nos podían ayudar porque entendemos que la acumulación de minutos, las tarjetas y las lesiones, en el caso de hoy Luis Urruti y Alberto Quintero por motivos personales no pudieron venir. Ellos están preparados, nos conocen y están a la altura. Yo los traje y los pongo porque tengo confianza, estoy contento con lo que han hecho”, señaló.

Universitario empató 1-1 ante UTC por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario logró un esforzado empate en Cajamarca y una de las figuras del partido fue el portero Diego Romero. Compagnucci lo elogió y también explicó por qué Navarro salió del terreno de juego a los 20 minutos de su ingreso.

“Diego se prepara y compite. Le tengo mucha confianza porque es un profesional serio. Trabaja como si fuera a jugar el próximo partido. Es paciente, porque es un puesto complicado ya que el que es suplente tiene poca participación. Tengo confianza en él, lo veo entrenar y sé cómo es y creo que se merecía la posibilidad de sumar un partido en este torneo. En el caso de Navarro, se ahogó, le afectó la altura, había entrado bien, pero se mareó y no pudo seguir”, argumentó Compagnucci.

Balance de la temporada

El estratega ‘merengue’ lamentó quedar fuera de la pelea por el título del Clausura. “En un club como este, si no campeonas pareciera que las cosas están mal. Vi un crecimiento de los muchachos, con el correr del año, del torneo, fuimos mejorando, lamentablemente no nos alcanzó para el torneo, encontré un grupo que se sacrifica y trabaja a conciencia todos los días para poder entregarse el día del partido, fuimos mejorando, pero lamentablemente no nos alcanzó para el torneo”.

En otro momento, el DT argentino aseguró que se logró uno de los objetivos y se siente satisfecho por los resultados luego de clasificar a la Copa Sudamericana.

“Nuestro objetivo era tratar de entrar a alguna Copa internacional, lo pudimos hacer. Estoy conforme porque me encontré con un grupo de jugadores que se entregó y quería cambiar lo que venía pasando y lo logramos. Encontré personalidad y buenos futbolistas, así que pudimos conseguir ese objetivo tan deseado. Me voy conforme y agradecido con los jugadores por todo lo que han dado”

Convocatoria ‘crema’

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, dio a conocer la lista de convocados para el próximo microciclo de la ‘bicolor’ con miras a los partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia con la presencia de cuatro jugadores del club ‘merengue’: Alexander Succar, Piero Guzmán, José Carvallo y Piero Quispe. Al respecto, Compagnucci se mostró satisfecho por sus dirigidos.

“Me enteré antes del partido. Estoy contento porque creo que son futbolistas que se lo merecen. Tienen calidad y si los convocan es por algo. Por el trabajo que hacen diariamente en su club y eso demuestra cómo fue levantando el equipo. Tener futbolistas citados a la selección” me pone orgulloso y los felicito”, concluyó.

