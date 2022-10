La estafadora de las entradas de Daddy Yankee invita a fiesta de Halloween desde la catedral de Milán

Pamela Cabanillas volvió a invitar a una fiesta. Video: TikTok

Pamela Cabanillas, la estafadora de las entradas para el concierto de Daddy Yankee, volvió a aparecer en TikTok para promocionar un evento el próximo 31 de octubre que se realizará por Halloween. La presunta lideresa de ‘Los QR de la estafa’ está siendo buscada por las autoridades peruanas y la Interpol después de timar a decenas de personas con los boletos.

“Hola, te saluda tu ‘Mommy Yankee’ para invitarte este 31 de octubre a ‘Infieles del terror’, en jirón Crespo Castilla. Con tu mejor organizador Paolo Caycho y los infieles. Te lo dice tu ‘Mommy Yankee’. Mandaré un par de entradas para el mejor disfraz”, dijo frente a la catedral de Milán, en Italia, mientras posaba su brazo con unas palomas.

Esta no es la primera vez que Pamela Cabanillas hace publicidad a eventos. Hace unos días, se difundió un video en el cual la estafadora de las entradas de Daddy Yankee invita a un concierto del Grupo Guinda: “¡Ciao, Milano! Este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del grupo Guinda en el local Ritmos del Perú. Esta vez no serán estafados y si sigo libre, nos vemos ahí. Se los dice su ‘Mommy Yankee’”.

La joven tiene varias cuentas de redes sociales, entre Facebook e Instagram, donde se burla de las víctimas que fueron estafadas por las entradas del cantante boricua y se apoderó de casi dos millones de soles (US$ 650 mil). Pese a que la Interpol la sigue buscando no ha podido dar con su paradero.

Ahora también se conoce que el concierto de ‘El cangry’ no fue el único que timó a decenas de personas, sino que también engañó con los tickets para el concierto de Marc Anthony después que se revelaran varios chats, en el cual les prometía a las víctimas que les devolvería el dinero, algo que nunca sucedió.

Estafadora de las entradas de Daddy Yankee se pasea por Italia | Instagram

La gran vida en Europa

Pamela Cabanillas ofreció una entrevista a Panorama para explicar que no iba devolver el dinero a sus víctimas porque ya se lo había gastado. Según sus palabras, se ha comprado ropa cara, ha comido en buenos restaurantes y bebe tragos costosos.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero. Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, mencionó.

La presunta líder de ‘Los QR de la estafa’ negó que haya ganado más de S/ 2 millones y solo se llevó entre los S/ 100 mil y S/ 150 mil con los tickets fraudulentos.

Pamela Cabanillas y su supuesta entrega a la justicia en Italia

No piensa entregarse

Mientras que sus cómplices Franco Fabricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18) que también serían parte de la organización criminal fugaron a Colombia, Pamela Cabanillas huyó a Italia al saber lo que pasaría cuando se conociera cómo operaba ‘Los QR de la estafa’.

Aunque en un primer momento mencionó que se entregaría a las autoridades, incluso escribió una carta, posteriormente, lo negó porque, según ella, porque “corre en peligro” su integridad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) sigue rastreando a los culpables del timo de las entradas al concierto de Daddy Yankee.

