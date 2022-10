Estafadora de entradas de Daddy Yankee vende saludos a S/15 y tiene varias cuentas en redes sociales

Estafadora de Daddy Yankee no se habría entregado a la justicia

Pamela Cabanillas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades peruanas, ya que luego de su anunciada entrega a las autoridades de Italia, país donde actualmente se encontraría tras fugar de Perú donde estafó a más de siete mil personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, la Policía Nacional no ha recibido ningún reporte ni aviso que haya sido capturada. La presunta cabecilla de la banda ‘Los QR de la estafa’ sigue activa en redes sociales y se habría creado otras cuentas para dejar mensajes y burlarse de las víctimas.

“Fans, estoy ready” y “ayúdenme a buscar los 2 millones, no los veo reflejado en mi cuenta, please”, son algunos de los mensajes que dejó en las historias de Facebook la sindicada como cabecilla de la banda criminal que timó a miles de jóvenes desesperados por estar en el concierto deL ‘Cangry’.

Puedes leer: La carta de la estafadora de las entradas de Daddy Yankee antes de entregarse a la justicia italiana

De acuerdo a las últmas investigaciones, desde el mes de junio se alertó en Facebook que Pamela Cabanillas estafó a decenas de personas con la venta de boletos falsos para el concierto de Marc Anthony. Las víctimas hicieron públicos chats con la estafadora, quien les prometía que les devolvería el dinero, por ello la unidad de estafas de la Policía Nacional se encuentra trabajando para descubrir el origen delictivo de la joven de 18 años, pues no solo estaría involucrada en este episodio fraudulento, sino que su historial delicuencial vendría desde mucho más atrás.

Pamela Cabanillas involucrada en otras estafas en el Perú

Varias personas usaron sus cuentas en Facebook para denunciar a Cabanillas. “A mí me estafó con S/1.200 (US$ 400). Ella ahorita no está en Perú, está en Chile, pero regresa. Lo único que queda es poner denuncia y esperar que regrese”, dijo una afectada en redes sociales.

“Tiene como cinco denuncias, esa maldita se fue con lo que estafó. Es una maldita. Cuando viene se esconde en la selva, eso me dijeron”, agregó.

Te puede interesar: Estafadora de las entradas de Daddy Yankee desde Europa: “Me compro ropa de marca y voy a restaurantes caros”

Cambio de nombre

Pero a pesar que su nombre se viralizaba en Facebook, Pamela Cabanillas decidió cambiar el nombre de todas sus redes y ponerse el seudónimo de ‘Aitana Lozano’ y desde esa cuenta nuevamente procedió con su estrategia de engaño y empezó a ofrecer boletos para el concierto de Marc Anthony en Lima, como parte de su nueva gira por América Latina, “Viviendo Tour 2022″, el pasado 30 de setiembre.

Estafadora de las entradas de Daddy Yankee se hacía pasar por otra persona en redes sociales

El seudónimo de ‘Aitana Lozano’ también le ha servido para conectarse desde la clandestinidad y poder seguir burlándose de las personas que cayeron en esta modalidad de estafa online, quienes esperan que la justicia haga lo posible por capturarla.

Saludos por 15 soles

En tanto en Instagram, Cabanillas también tendría otras cuentas ‘fake’ para despistar a las autoridades y jugar con sus seguidores. Incluso indicó que vende saludos para ayudar a un familiar. “Vendo saluditos a 15 soles para apoyar a un familiar, interesados al DM”.

En otro post se pone más reflexiva y califica de doble moral a los que la acusan de delincuente. “La mayoría de peruanos ponen la viveza por encima de la honestidad, piensen en cada mala acción que hicieron a lo largo de su vida y analicen si realmente tienen la autoridad moral para juzgarme”.

Pamela Cabanillas respondió comentarios a usuarios desde otra cuenta en Instagram.

De otro lado el reconocido abogado penalista, Luis Lamas Puccio indicó a Panamericana TV que la reciente mayoría de edad de la acusada podría atenuar su responsabilidad penal.

“Habría que saber cuándo ella adquiere la mayoría de edad porque si los hechos se suscitaron antes, el esquema cambiará de manera significativa. Si realmente estamos frente a una persona que tiene la mayoría de edad restringida, entre 18 y 21 años, puede ser considerado como un elemento para atenuar responsabilidad penal, lo cual evidencia que las leyes no van acorde con la realidad”, señaló el letrado.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú sigue a la espera de la confirmación de la detención de Pamela Cabanillas en Italia y se encuentra tras los pasos de los otros dos cabecillas de la banda que también fugaron del Perú con una gran cantidad de dinero.

SEGUIR LEYENDO