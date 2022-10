Estafadora de entradas de Daddy Yankee se declaró a disposición de autoridades italianas: ¿qué se sabe hasta ahora?

Pamela Cabanillas y su supuesta entrega a la justicia en Italia

Tras pronunciarse desde Europa a través de una entrevista cedida a Panorama, Pamela Cabanillas, la joven que estafó a cientos de peruanos con entradas falsas para Daddy Yankee, volvió a hablar. Luego de informar que ya no va a devolver el dinero a los afectados porque ya se lo gastó, la presunta cabecilla de la banda ‘Los QR de la estafa’ indicó que se puso a disposición de la Policía italiana.

Antes publicó un video en el que daba cuenta de su entrega, ocurrida aparentemente el último lunes 24, y una carta escrita a mano con disculpas y acusaciones personales, en la que señaló que asumiría sus errores y que espera ser deportada.

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han confirmado que Cabanillas se haya puesto a la orden de las autoridades de Milán (Italia). Tras el escándalo, tampoco hay una orden de captura en su contra sino un código azul (una orden de ubicación que exime a Pamela Cabanillas de ser detenida).

Para el especialista Carlos Zúñiga, el caso merece un llamado de atención a las empresas encargadas de la distribución de entradas para que cambien de estrategia y brinden seguridad a los consumidores. En tanto, el abogado Luis Lamas Puccio indicó a Panamericana TV que la reciente mayoría de edad de la acusada podría atenuar su responsabilidad penal.

Pamela Cabanillas asegura que se entregará a la justicia

“Habría que saber cuándo ella adquiere la mayoría de edad porque si los hechos se suscitaron antes, el esquema cambiará de manera significativa. Si realmente estamos frente a una persona que tiene la mayoría de edad restringida, entre 18 y 21 años, puede ser considerado como un elemento para atenuar responsabilidad penal, lo cual evidencia que las leyes no van acorde con la realidad”, señaló el letrado.

En su misiva pública, Pamela Cabanillas mencionó las razones por las que no se considera culpable. Asimismo, denunció que es víctima de amenazas por parte de quien sería el verdadero cabecilla de la banda criminal, de la cual ella afirma no ser parte.

“Hay menores que están absolutamente consientes y cometen crímenes graves, pero tienen beneficios de carácter jurídico que los exime y les atenúa la responsabilidad penal”, dijo Lamas Puccio sobre Cabanillas y agregó que el Ministerio Público “puede actuar de oficio” para iniciar su proceso de extradición.

“Estamos frente a una mujer que utiliza una serie de artimañas para engañar a la opinión pública, se trata de un delito de estafa masificada y sistemática. Si bien ha salido del territorio nacional como un presunto plan de naturaleza criminal, el Ministerio Público ya debe estar actuando de oficio, abrir una carpeta fiscal, formalizar una investigación preparatoria e inmediatamente solicitar el proceso de extradición”, señaló.

Denunció amenazas

Pamela Cabanillas recalcó en su carta que ella cursó entradas a revendedores y que desconoce lo que hicieron sus destinatarios. “Cada una se la dejaba desde 300 soles hasta 800, que terceros hayan vendido cada una a más de mil soles ya no es problema mío”, dijo en su carta compartida en Instagram.

“No sé quien dio tanta información falsa de mi persona. Soy peruana y tengo derechos, acepto mi error y pagaré por mis actos, pero no aceptaré que se me culpe de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”, matizó.

En otra parte de su testimonio señaló a Alberto Ramírez, un revendedor que “ganó más que yo en todo esto. Ahora me hecha la culpa cuando él también salió beneficiado en todo”.

También indicó que Cristian Valcárcel la ayudó a vender con la condición que le pague la orquesta para su fiesta de cumpleaños, “muy aparte que se llevaba más de 100 soles (25 dólares) por cada entrada”.

“Diego Zurek González vendía hasta el doble del costo real, José Carlos Cornello ganaba más que yo misma y Nayeli León (prima de Cristian Valcárcel) que amenaza en lastimar a mi familia”, sindicó.

Este martes, la cuenta de Twitter @ChacoteroPeru compartió un clip donde aparece Cabanillas invitando a un concierto del grupo Guinda, purita calidad, en Milán.

“¡Ciao, Milano! Este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del grupo Guinda en el local Ritmos del Perú. Esta vez no serán estafados y si sigo libre, nos vemos ahí. Se los dice su ‘Mommy Yankee’”, se escucha en el video. El evento que se realizará en ese municipio italiano celebrará los 44 años de vida artística del grupo Guinda y contará con Kevin y la Classe como orquesta invitada.

Otros estafadores en Colombia

Mientras Cabanillas es la única implicada que da rastros de su paradero en Europa, los otros dos cabecillas de esta banda criminal peruana se encuentran en Colombia. La Policí del Perú se encuentra en constante comunicación con las autoridades de ese país para el rastreo y hallazgo de Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez.

Ellos salieron de territorio nacional el viernes 14 de octubre con destino a Bogotá, y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Incluso, las víctimas de esta estafa masiva lo han señalado como el coordinador de ‘Los QR de la estafa’.

“Franco Patiño es la persona que está detrás de todo esto. Él ofreció las entradas desde que salió la preventa en Teleticket que fue en marzo. Él ha vendido Daddy Yankee, Bad Bunny que es en noviembre”, dijo uno de los afectados.

