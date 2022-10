Tiktoker implicado en estafas de entradas para Daddy Yankee organiza pollada para pagar a los afectados

Tiktoker Christian Miranda hará pollada para pagar por entradas fraudulentas. (Latina)

Asegura que su máximo error fue confiar en Pamela Cabanillas. Hace algunas horas, el Tiktoker Christian Miranda Valcárcel, reveló que organizará una pollada para recaudar dinero y pagar a todos los estafados en el concierto de Daddy Yankee.

Según reveló el joven influencer, a pesar de no tener la culpa de este sonado caso que rompió el sueño de un gran número de fanáticos del cantante internacional, por adquirir boletos falsos a cambio de grandes sumas de dinero, quiere “limpiar” su nombre y cumplir con los afectados.

“Qué hago, en que maldita hora confié en ella, ahora que voy a hacer con lo que está pasando, porque me buscan y me dicen devuélveme mi plata, quiero mi dinero”, contó visiblemente nervioso este miércoles 26 ante las cámara de “Arriba Mi Gente”.

Como se sabe, este joven tiene más de 700 mil seguidores en sus redes sociales, se hizo conocido por los diversos videos con diferentes contenidos que comparte a través de su cuenta de TikTok, incluso, ha grabado con varios artistas conocidos de la farándula peruana. 4

Pamela Cabanillas se burla de la justicia y podría quedar en libertad pese a estafa masiva de entradas.

Su relación con Pamela Cabanillas

Según confesó durante el programa de Latina, nunca tuvo una relación cercana con la mujer señalada como la cabecilla de una banda criminal que operaba ofreciendo entradas falsas para diversos conciertos realizados en Lima.

“Cuando estuve en un viaje en la selva, aproximadamente en junio de este año, ella se me acercó y me dijo hola, yo te conozco por el TikTok, puedo tomarme una foto contigo y yo acepte como siempre accedo con mis fans”, confesó a nivel nacional.

Posteriormente, de acuerdo a lo que detalló, la joven de 18 años que sigue prófuga de la justicia peruana, inició una conversación “agradable” con él donde le ofrecía diversas cosas y acciones en conjunto para que ambos se beneficien.

“Yo nunca accedí, siempre trate de mantenerme al margen. Luego me dijo que estaba vendiendo entradas, que tenía un contacto en Teleticket, que son originales y me pidió que las ofrezca por redes sociales. También me decía que vamos a comer, me ofrecía cosas”, precisó el joven, quien también se ha visto involucrado en este escándalo nacional.

Sin embargo, durante su entrevista para “Arriba Mi Gente”, el reconocido tiktoker, señaló que Pamela Cabanillas, le insistía para salir juntos, para que le compre regalos, pero él trataba de evitarla porque le parecía “irritante”. Incluso señaló, que le pedía que venda más entradas de las que ya había negociado, pero él se negó porque estaba aturdido de esa relación.

Carta de Pamela Cabanillas antes de entregarse a la justicia en Italia

Endeudado

Durante la entrevista realizada por el programa de Latina, se mencionó que el tiktoker debe una suma de 20 mil soles a quienes adquirieron entradas por intermedio de sus redes sociales, por lo cuales, señaló que sufre de ansiedad, ataques de pánico y tienes problemas para dormir.

También indicó, que ni en sus peores pesadillas se imaginó estar en un organigrama de una banda criminal difundido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Por todo ello, señaló que no descansará hasta devolver el último centavo.

“Necesito que ya no me digan estafador, yo no estafé a nadie a mi me han engañado”, dijo con los ojos llorosos mientras confesó que ha pensado en cerrar todas sus redes sociales porque no tiene el ánimo de seguir realizando contenido y tiene miedo a que lo sigan insultando por un delito que, según asegura, no cometió.

“Pido mil disculpas a la gente que me sigue y he perjudicado, no fue mi intención, a mi también me han estafado”, concluyó durante su participación en el magazine de Latina.

