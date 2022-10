Padres del colegio Saco Oliveros reclaman ser atendidos por el director de la institución

Padres de familia de Saco Oliveros de Salamanca pidieron la presencia de las autoridades de la escuela. Video: ATV

Los casos de bullying y el accidente de una estudiante en el colegio Saco Oliveros de Salamanca ha preocupado a los padres de los alumnos que asisten al mencionado colegio. Estos han intentado entablar una conversación con el director de la institución, pero no lo han logrado. El hecho ha despertado la indignación de los padres que se presentaron en la puerta del centro educativo.

“Ustedes no pueden dejar de atendernos porque somos padres”, se le oye decir a una madre a la persona encargada de decidir quién ingresa o no a la escuela. “Por favor, no somos prensa. Estamos en todo derecho”, recalcó para recalcar que están preocupados por la situación a la que se enfrentan sus hijos e hijas en las aulas. Cabe recordar que tras el accidente de la menor, algunos estudiantes han confirmado casos de bullying en el colegio.

Saco Oliveros de Salamanca. (Google Maps)

“Dígale al director que nos atienda”, insiste la madre ante la inacción del funcionario de la escuela. La preocupación de los padres se ve principalmente motivada por los casos de bullying que existen en el colegio, pero que han sido negados por la propia institución a través de un comunicado. Esto luego que una alumna víctima de maltratos cayera del cuarto piso de la institución.

“Respecto de la convivencia en el aula, es un aspecto que como institución cuidamos y velamos acorde a nuestros principios y valores institucionales; como tal, venimos recibiendo manifestaciones de solidaridad de los padres de familia que dan fe del compañerismo y confraternidad que existe en dicha aula, lo cual difiere con los desafortunados comentarios de bullying que se vienen difundiendo en algunos medios”, se lee en la misiva.

Niega conocer caso

Tras el accidente de la menor de 12 años, la escuela brindó declaraciones a la prensa a través de su abogado. Américo Chueca, sin embargo, causó indignación al intentar señalar que los problemas de la menor habían sido originados en casa. “Ella venía de su casa así”, dijo el abogado en conversación con Al estilo Juliana. “En el colegio no nos hemos enterado que ha sido sujeta a bullying. No hemos tenido conocimiento”, agregó.

Chueca procuró repetir en constantes oportunidades que el colegio se había hecho cargo de los gastos en atención a la menor, pero fue detenido por la conductora del programa, quien recalcó que aquellas eran las acciones mínimas que podía asumir la institución. Esta recalcó el hecho de que la menor, tras llegar a la escuela, se ausentó de clases durante las dos primeras horas del día sin despertar mayor preocupación en los trabajadores.

“Acá tenemos que dividir las cosas. Estamos tratando de averiguar cuál es la verdad y la única verdad la tiene la niña. Todo lo que estamos hablando son especulaciones”, recalcó el abogado para luego señalar que por cada institución del Saco Oliveros se cuenta con dos psicólogos. “Lo que sí nos hemos enterado es del conflicto familiar que ha tenido”, repitió tras asegurar que desconocía lo que ocurrían dentro de la escuela.

Insólita defensa del abogado del colegio Saco Oliveros tras caída de alumna por caso de bullying. (ATV)

El representante de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta, señaló que las declaraciones del abogado Chueca muestran un desconocimiento en el manejo de la norma sobre violencia en las escuelas. “El hecho de decir que el padre es culpable es un desconocimiento total de la norma”, recalcó para luego condenar la inacción de la institución ante las evidencias de acoso contra la menor que ahora se encuentra bajo cuidado médico.

Huerta señaló que cuando se identifican casos de bullying en las escuelas el director es el primer responsable de lo sucedido, pero también el resto de trabajadores de la escuela y los padres. “Tenemos que juntar a víctima y agresor, así como a la familia entera”, dijo sobre el manejo de casos para luego mencionar que se iniciará una investigación a los colegios Saco Oliveros para determinar si cumplen con las normas establecidas.

