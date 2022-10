Madre de menor que cayó del cuarto piso del Saco Oliveros denunció negligencia: “Nadie me informó absolutamente nada”

Declaración de madre de la menor que cayó del cuarto piso. (ATV)

En el noticiero Al Estilo Juliana, la madre de la escolar de 12 año que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, brindó declaraciones donde indica que su hija no estuvo presente durante las dos primeras horas de clase.

“Hay mucha negligencia. Ese día que fue al colegio, ella tenía movilidad, la movilidad la dejó y ella no entró a clase. Nadie me informó absolutamente nada que mi niña no estaba en clase. ¿Dónde estaba esas dos primeras horas de su clase? Ella entró a la segunda clase, y la segunda clase es donde pide permiso para ir al baño, y cuando pide permiso para ir al baño es que sucede el accidente”, comentó al medio.

Del mismo modo, expresa su indignación al asegurar que las autoridades de dicho centro educativo no se han comunicado con el fin de brindar apoyo a la familia. “Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido porque nadie nos dice nada. El colegio no se ha pronunciado: ‘Les vamos a facilitar las cámaras que necesiten, el apoyo’”, detalló.

“Nadie me ha llamado cuando pasó el accidente. El director como representante de la institución no se ha manifestado en decir que está con nosotros”, añadió en Al Estilo Juliana.

Profesora de Saco Oliveros

Por otro lado, la progenitora resaltó que la maestra de la menor era consciente de lo que pasaba y no tomó acción para poder parar el bullying en la escuela. “La profesora respondía: ‘A ese que te está haciendo bullying le debe estar yendo mal’, como una salida, como si estuviera aceptando”, indicó.

“Le dicen del bullying que se estaba dando en el salón y que la profesora había respondido de esa manera. Ya había estos indicios. La profesora sabía y no entendemos por qué no ha actuado de una manera profesional”, expresó en el noticiero.

Estado de salud de menor

Luego de la caída de la estudiante del colegio Saco Oliveros de Salamanca (Ate), fue trasladada de emergencia hacia el Hospital Guillermo Almenara, con pronóstico reservado.

Médico revela estado de salud de la escolar que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros. (TV Perú/ATV)

“Ayer en la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, mi hija cae el cuarto piso. No sé cuánto habrá pasado, pero nadie se ha percatado hasta que un vecino vino a tocarles la puerta, a decirles que mi hija se había caído”, comentó Jaime Carbajal, padre de la víctima, a RPP.

“En horas de clases, ella había pedido permiso para el baño, pero no había personal de seguridad, no había personal en la puerta. La auxiliar tampoco estaba. ¿Cómo permiten que una niña suba a la azotea y nadie se dé cuenta?”, añadió en dicho medio

Así, Jorge Amorós, gerente de la Red Prestacional Almenara, reveló el estado de salud de la menor, quien continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del citado centro de salud.

“(La menor tiene) politraumatismos, varias fracturas a nivel de columna dorsal, fractura de pelvis, fractura de fémur, tiene una contusión pulmonar. Se está haciendo descarte de un traumatismo abdominal cerrado, una anemia aguda, que ya fue compensada”, dijo a la prensa.

