Ethel Pozo y su reacción sobre la excarcelación de John Kelvin: “Qué impotencia como mujer”

Ethel Pozo indignada por pronta excarcelación de John Kelvin. | América Hoy

John Kelvin será liberado dentro de unas horas y son muchas las personas que han reaccionado al respecto, entre ellas, Ethel Pozo. La conductora de ‘América Hoy’ expresó su indignación sobre este caso y se solidarizó con Dalia Durán. La presentadora señaló que se sentía impotente como mujer.

El Poder Judicial revocó la sentencia de 21 años de John Kelvin por los delitos de violación sexual y agresión en agravio de Dalia Durán, la madre de sus hijos.

“Qué injusta es la vida a veces, qué injusticia, qué impotencia para una mujer. Al margen de si es un famoso o quién sea, me masacran, me golpean, me hacen daño, me violentan psicológicamente, físicamente, denuncio, paso por peritos, se dice que le van a dar más de 20 años y al año sale libre”, indicó muy mortificada con la justicia en Perú.

Ethel Pozo indignada por excarcelación de John Kelvin.

Janet Barboza y Brunella Horna también respaldaron las palabras de su compañera, quien destacó que no es posible que las mujeres pasen por violencia y obtengan la ayuda de las autoridades.

“Si esto pasa con un caso público, que todo el Perú ha visto, qué pasará con una persona que va a la comisaría masacrada y quien hacer justicia”, indicó.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre John Kelvin?

En el programa ‘En Boca de Todos’, a través de una entrevista telefónica, Dalia Durán envió un mensaje a John Kelvin e indicó que no hay nada que celebrar, pues él no era ninguna víctima. Asimismo, le exigió que tanto él como su abogado tenga cuidado a la hora de hablar, pues ella cambio su versión para lograr su liberación.

En el programa ‘Amor y Fuego’ no pudo ocultar su enojo al escuchar que el abogado del cantante aseguraba que nunca hubo abuso sexual de parte de su defendido. “Jonathan Sarmiento me obligó a tener intimidad ese día. Yo lo reitero y lo rectifico mil veces. Me rectifiqué en algún momento en cámara Gessell por la situación psicológica que estaba pasando, por la presión que tenía por parte de la familia de él y por las llamadas de John llorando”, dijo la exintegrante de ‘El Gran Show’.

Además, aseguró que el cantante no está listo para reinsertarse en la sociedad, pues ha demostrado que no está arrepentido de sus delitos. Dalia Durán remarcó que que Kelvin sigue siendo ‘manipulador’ y ‘narcisista’.

“Ese hombre no ha cambiado. Sigue siendo el mismo narcisista, mitómana y manipulador de toda la vida (...) John no está preparado para reintegrarse a la sociedad porque es una persona que en un año no va a cambiar”, sentenció.

