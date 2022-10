Ethel Pozo y Janet Barboza defienden a su reportero ante reacción de Miguel Trauco: “Desubicado”

Ethel Pozo y Janet Barboza defienden a su reportero de Miguel Trauco. (América TV)

La polémica que ha causado la brusca reacción de Miguel Trauco con el reportero de ‘América Hoy’ sigue dando de qué hablar. Y es que, Ethel Pozo y Janet Barboza continuaron arremetiendo contra el futbolista por ser agresivo con Oswaldo Arteaga, quien estaba cubriendo el primero concierto de Daddy Yankee cuando se topó con el seleccionado; sin embargo, nunca imaginó que recibiría una mala reacción de su parte.

Todo quedó registrado por las cámaras del magazine y este 20 de octubre las conductoras no dejaron de mostrar su incomodidad. La primera que lanzó un comentario que causó la risa de sus compañeros fue la hija de Gisela Valcárcel, que al ver las imágenes siguió preguntándose los motivos que tuvo el pelotero para no contestar.

“¿Por qué reaccionó así? Yo también me quedé pensando y en los camerinos hablábamos de Trauco. Yo nunca nunca lo he visto ni jugando, perdonen”, dijo Ethel Pozo recordando que conoce a la madre del deportista, quien ha participado en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y nunca la ha visto malhumorada.

Por su lado, Janet Barboza no se quedó callada y comenzó tildando de ‘alucinado’ a Miguel Trauco. Incluso, lo comparó con Gerad Piqué y Clara Chía, pues al ver que la enamorada del futbolista tampoco quería dar declaraciones, señaló que ambos se parecen a la pareja de españoles que tampoco hablan con la prensa.

“Me ha causado tanta risa, tanto alucinado, desubicado mal. ¿En qué país vive Miguel Trauco? ¿Creía que era Piqué y la novia era Clara Chía? Con las justas lo conocemos a Trauco aquí y en el Callao, tampoco es para que venga amenazar a un periodista”, señaló.

En ese sentido, la popular ‘Retoquitos’ cuestionó la actitud del pelotero e indicó que si no quería ser abordado por los medios de comunicación, no hubiera asistido al evento. “Si no te gustan las cámaras, te aguantas, y no te vas al concierto de Daddy Yankee donde hay 50 mil personas y donde evidentemente están todos los medios. Yo creo que es una especie de decir: ‘pónchenme’, llega con capucha para llamar la atención. Quería que le pongamos el micro, sentirse por un minuto Piqué o Messi”.

Ethel Pozo y Janet Barboza sacan cara por su reportero tras fuerte reacción de Miguel Trauco. (Captura)

¿Qué pasó entre Miguel Trauco y el reportero?

Cuando Miguel Trauco se encontraba llegando al Estadio Nacional junto a su pareja y un amigo, el periodista lo abordó para preguntarle sobre las expectativas que tiene para el primer show de Daddy Yankee. Sin embargo, el reportero nunca imaginó que el seleccionado peruano se mostrara un poco agresivo quitando el micrófono de su rostro y pidiendo que saquen las cámaras.

En otro momento, se ve que el acompañante del deportista evita que lo sigan grabando y, posteriormente, se le escucha decir: “¿De qué canal eres? mañana estás fuera”. Esto ocasionó la indignación de los presentadores de ‘América Hoy’ y del mismo Oswaldo Arteaga, quien indicó que su intención jamás fue incomodar al jugador.

“Cuando lo vimos entrar lo identificamos y lo abordamos, en buena onda, como siempre. La reacción de Trauco fue lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba a lado de él, dijo ser de producción”, contó Arteaga.

Miguel Trauco reacciona agresivo con reportero de América Hoy. | América TV

SEGUIR LEYENDO