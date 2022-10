Melissa Paredes sale en defensa de Anthony Aranda tras ser captado fumando en pipa. | Willax Tv.

La fiesta de cumpleaños de la pequeña hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llamó la atención de la prensa de espectáculos, especialmente luego que se diera a conocer que ambos se iban a reunir tras haber tenido una mediática pelea. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ se acercaron hasta la casa de la mamá del futbolista para saber más detalles de la celebración y captaron a Anthony Aranda.

De acuerdo a la información que emitió el magazine, en las imágenes se puede observar al popular ‘Activador’ paseando por un parque de la zona, esto mientras saca de su bolsillo lo que parece ser una pipa, la cual se usa para fumar tabaco o marihuana en nuestro país.

Tras ver el video, Rodrigo González empezó a comentar sobre el tema y especuló sobre el contenido de la pipa, dando a entender que Anthony Aranda estaba consumiendo un cannabis, aunque no lo pudo afirmar del todo.

“Saca bien dice, en el parque, legalizando en el parque sin el menor reparo. Ahí se pasea metiéndole un par de caladitas para lo que queda de la tarde. Esa pipa puede tener de todo, tabaco también, hay gente que fuma tabaco en pipa. Él habrá dicho, ellos están fumando la pipa de la paz, yo también voy al parque para obtener mi paz”, comentó entre risas el conductor.

Este comentario no fue del agrado de Melissa Paredes, quien se comunicó de manera interna con el conductor de ‘Amor y Fuego’ para aclararle que su pareja no consume marihuana y que lo que captaron sus cámaras fue un cigarro. “No te pases, el fuma cigarro, no otra cosa”, explicó la modelo.

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ lejos de señalar que podía ser cierto lo que decía la exchica reality, él procedió a responderle: “¿En pipa?”, poniendo en duda lo dicho por la exmodelo.

Cabe mencionar que Melissa Paredes y Anthony Aranda se encuentran a punto de cumplir un año de relación sentimental, esto luego de ser ampayados besándose en el estacionamiento de un centro comercial cuando la exconductora de televisión todavía se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes y Anthony Aranda. (Instagram)

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba vuelven a unirse

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba volvieron a juntarse, esta vez lo hicieron para celebrar los cinco años de la hija que tienen en común. La pareja posó junto a su pequeña, quien sonrió al ver que sus papás se volvieron a llevar bien luego de varios meses.

Las imágenes de este encuentra fueron publicados por ambos personajes, quienes se mostraron sumamente alegres de poder estar al lado de la menor pese a las diferencias que tienen.

Hay que mencionar que hace algunos días Melissa Paredes confesó que ella estaba llevando terapia de familia al lado del futbolista, incluso sus parejas han sido parte de estas sesiones, pues lo que buscan es que la pequeña se sienta en un lugar cómodo.

