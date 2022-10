Colegio Saco Oliveros instala rejas en escaleras por donde niña que cayó pudo subir al quinto piso

Colegio Saco Oliveros coloca rejas en escalera (Latina Noticias)

Cuatro días después de que una niña de 12 años cayera de la azotea del colegio Saco Oliveros de Salamanca, en Ate Vitarte, se van conociendo más datos de cómo ocurrió el incidente que habría sido provocado por el bullying que sufría la menor. Autoridades de esa institución educativa permitieron el ingreso de la prensa a sus instalaciones y se pudo conocer que las escaleras, por donde la niña pudo acceder al quinto piso, fueron bloqueadas con rejas que se instalaron un día después de los hechos.

El martes, pasada las 11:00 horas de la mañana, la niña, que de acuerdo a sus padres había sido víctima de bullying a través de las redes sociales por parte de sus compañeros, pidió permiso para ir al baño al profesor del aula del primer año de secundaria, donde recibía sus clases.

Sin embargo, en lugar de dirigirse a los servicios higiénicos, caminó en dirección contraria hacia la escalera que lleva a la azotea de la escuela, la cual no estaba protegida.

“La niña ha pedido permiso para ir al servicio, como ha podido ver, por donde ha podido haber subido. Eso ha pasado en dos minutos. (...) Mi proceder de inmediato fue llamar a los bomberos y la ambulancia”, señaló a Latina Noticias, Dennis Barboza, subdirector del colegio Saco Oliveros de Salamanca.

En tanto, Luis Ponce, comandante de Cuerpo General de Bomberos, señaló que, según sus registros, ellos recibieron la llamada a la central de emergencia a las 11:45:58 horas. El colegio niega haber demorado en el pedido de la ayuda médica.

Compañeros comisionados

Por su parte, los padres de familia del primer año de secundaria de dicha institución educativa manifestaron que sus hijos se encuentran conmocionados desde que conocieron lo que había ocurrido.

Algunos pidieron que las clases del aula donde estudia la menor se suspendan por unos días hasta que los alumnos se sientan más tranquilos.

También se conoció que la familia y el colegio firmarían una carta de intenciones para asegurar el suministro de todo lo necesario para las operaciones que requiere la niña.

Otra denuncia por bullying

Por otro lado, otra madre de familia del mismo colegio denunció que desde que su hija ingresó a esa institución cuando tenía tan solo 10 años de edad fue víctima de burlas por el color de su piel, pero no solo por sus compañeros, también por una de las docentes de esa entidad.

La angustiada progenitora reveló que debido al bullying que sufrió la menor, que en aquel entonces cursaba el sexto grado, una vez se maquilló la piel para intentar aclarársela.

“A mi hija le decían cara de cartón, por el color oscuro. Ella siempre lloraba por eso. Una vez el director me llamó y me comentó que iba al colegio maquillada. Vi que se echaba una base clara en la cara para que ya no lo molesten” señaló la mujer a ATV Noticias.

