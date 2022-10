Bullying en Saco Oliveros: Madre acusa a escolares y profesora de burlarse del color de piel de su hija

Composición: Infobae Perú.

Luego de que el pasado 25 de octubre se reportara un caso de bullying en el colegio particular Saco Oliveros que puso al borde de la muerte a una menor de 12 años, más historias de agresión escolar han salido a la luz y los padres de familia se muestran desesperados por encontrar una forma de parar con esta lamentable situación.

Como se recuerda, Jaime Carbajal, padre de la menor que cayó del cuarto piso de su institución escolar ubicada en Salamanca, contó que un día antes del fatal día, “por accidente”, revisó su móvil y encontró palabras de hartazgo de la menor sobre sus compañeros, debido a las burlas constantes sobre su peso, talla y corte de cabello. Solo este hecho constituye lo que se conoce —y está reglamentado como bullying escolar.

Es así que, otra madre de familia del mismo colegio denunció para las cámaras de ATV que desde que su hija ingresó a esa institución cuando tenía tan solo 10 años de edad fue víctima de burlas por el color de su piel, pero no solo por sus compañeros, también por una de las docentes de la entidad.

La angustiada progenitora reveló que debido al bullying que sufrió la menor, que en aquel entonces cursaba el sexto grado, hubo una vez que se maquilló la piel para intentar aclarársela.

“A mi hija le decían cara de cartón, por el color oscuro. Ella siempre lloraba por eso. Una vez el director me llamó y me comentó que iba al colegio maquillada. Vi que se echaba una base clara en la cara para que ya no lo molesten” señaló la mujer.

Según la denunciante, el nombre de la profesora que también contribuyó con la violencia contra su hija es Carla Calle, quien una vez la humilló frente a sus compañeros en horario de clase.

“Mi hija era alcaldesa del colegio y pidió a la miss poder hablar con sus alumnos para anunciarles sus horarios. Ante esto, la profesora le dice que ‘un momento, a mis alumnos no les puedes hablar así, si quieres decirles algo vienes con un documento’”, añadió la madre.

Agregó que, desde aquel momento, la menor cambió. También indicó que su hija se identifica con la menor de 12 años que cayó del cuarto piso, ya que también pasa por lo mismo.

Indecopi anunció investigación a colegio luego que menor cayera de cuarto piso por presunto caso de bullying

¿Cuáles son las obligaciones de los colegios ante el bullying?

Tanto los directivos como los docentes de los colegios tienen el deber de cumplir con todas las obligaciones de prevenir el bullying en las aulas y salvaguardar a los alumnos en situación de vulnerabilidad, según señala Indecopi.

Asimismo, se debe ejecutar oportunamente el protocolo previsto en el Decreto Supremo 004-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescente”.

Canales de atención

Si el colegio no cumple con actuar de forma diligente ante casos de violencia, los padres de familia pueden acudir a cualquiera de las oficinas del Indecopi a nivel nacional o comunicarse a través de los siguientes canales de atención:

- Correos: colegios@indecopi.gob.pe / sacreclamo@indecopi.gob.pe

- Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

- Líneas telefónicas: 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias)

- Formulario web: “Vigilancia Ciudadana”: https://cutt.ly/jjW4l8m

Es importante recordar que, frente a un caso de bullying, este debe ser reportado por la institución educativa, los padres de familia o cualquier ciudadano en el portal ‘SíseVe’ (www.siseve.pe/web/) del Ministerio de Educación.

