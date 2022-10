Villa María del Triunfo: Por tercera vez asaltan casa de apuestas y se llevan más de mil soles

Ya no saben cómo hacer para que no les roben. Una casa de apuestas se ha convertido en el blanco preferido de la delincuencia; con ésta, suman un total de 3 las ocasiones en las que esta casa de juegos ubicada en la cuadra 13 del jirón Faustino Sánchez Carrión en Villa María del Triunfo ha sido asaltada y de momento no hay quien detenga a estos malhechores que persisten con atacar este negocio.

Dos delincuentes quienes utilizan gorras y mascarillas para no ser reconocidos por las cámaras de vigilancia que captaron cómo es que irrumpieron en el mencionado local, uno de ellos con arma de fuego y arremete contra una de las trabajadoras a quien le exige que le entregue todo el dinero de la caja registradora.

Y mientras que los facinerosos captados en imágenes van cometiendo sus fechorías, dos clientes -quienes yacían a escasos metros en el interior del local- se salvaron de las garras de estos delincuentes, ya que, atinaron a quedarse sentados y no entrometerse en el accionar de estos malvivientes.

Según informó Panamericana Noticias, ambos delincuentes luego de hacerse con el botín, huyeron por la avenida colindante con el establecimiento y rápidamente se perdió rastro de estos hampones.

Cabe mencionar que, en la segunda ocasión que la casa de apuestas fue siniestrada, la misma trabajadora que fue sometida fue secuestrada en el local por uno de los delincuentes que se hizo pasar por un cliente; la víctima del hecho delictivo se escondió en el baño del personal para así evitar que el malhechor le hiciera daño.

También, los vecinos del sector, pidieron a las autoridades aumentar el patrullaje en la zona tanto de la Policía Nacional como de serenazgo, ya que, según sostienen, la zona se encuentra abandonada. Mientras tanto, las fuerzas policiales ya están tras los pasos de estos delincuentes, debido a que en un vídeo se ha podido captar a al menos uno de ellos y se tiene previsto que puedan ser capturados en las próximas horas.

En tanto, en otro punto de Villa María del Triunfo, personal del Sucamec incautó al menos 7 toneladas de productos pirotécnicos en el interior de dos viviendas en el mencionado distrito de Lima Sur.

Agentes policiales del Departamento de Investigación Contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos indicaron que eran 5 los individuos presuntamente implicados en este ilícito y que sumado al material serán dispuestos ante la dependencia policial para las diligencias que corresponde acorde a ley.

