SMP: Delincuentes se disfrazan de agentes de seguridad para asaltar casa de apuestas y policía los repele a balazos

Un dueto criminal estaba a segundos de concretar lo que iba a ser el crimen perfecto asaltando una casa de apuestas ubicada en la avenida Sol de Naranjal en San Martín de Porres.

Ello no pudo ser, ya que agentes de la División Policial Norte I, irrumpieron en la escena y a punta de balazos al aire, hicieron que estos delincuentes arrojaran todo y se echaran al suelo logrando así que no pudiesen llevarse la gran cantidad de dinero que ya habían sustraído.

Momentos antes de la llegada de las fuerzas del orden, las cámaras de vigilancia del local captan cómo uno de estos delincuentes, sigilosamente se acerca hasta la caja registradora en donde estaba una de las trabajadoras del local y una de las clientas de dicho establecimiento y con un arma de fuego plenamente abastecida y arrebatándoles todo el dinero de la casa de juegos y las pertenencias personales de ambas.

En tanto, su secuaz, el cual llevaba puesto un chaleco de agente seguridad con la finalidad de no levantar sospechas desde los exteriores del establecimiento; desafortunadamente para estos hampones, los efectivos policiales ya les venían siguiendo los pasos a estos malhechores extranjeros.

El jefe de esta división policial recalcó que este método para despistar a las autoridades y demás transeúntes es recurrente por las bandas delictivas que cometen este tipo de asaltos, es por ello que están poniendo mucho énfasis al corroborar que verdaderamente se trate de agentes de seguridad de los respectivos locales.

“Siempre en este tipo de asaltos tratan de distraer tanto a los clientes como a la policía como ese tipo de chaleco que dice ‘seguridad’”.

Tanto es así que, para la intervención de estos, la Policía Nacional hizo uso de un dron para poder captar todo el panorama tanto del accionar policial como el de los implicados en el ilícito y a su vez evitar que pudiesen escapar por alguno de los rincones del local que había sido siniestrado.

La trabajadora que estaba encargada del local que terminó siendo víctima de este hecho delictivo que fue exitosamente frustrado por las fuerzas policiales, narró los momentos de terror que vivió al ser amenazada y apuntada con un arma de fuego por uno de estos malvivientes.

“Dame todo lo que tienes, dame ese sobre de dinero y yo le decía que no tenía nada, pero él me insistía y me decía que me iba a matar, es así que con mucho miedo le entrego todo lo que tenía”, mencionó la trabajadora.

La clienta que se encontró en el momento equivocado en el momento equivocado y que también fue apuntada con el arma de fuego por uno de los asaltantes, explicó que no tuvo más opción que someterse a las exigencias de este delincuente, debido a que temía que, si no hacía caso, el facineroso pudiese haber acabado con su vida.

“Me apuntó a mi para que le entregue mis cosas y yo se lo entregué porque el arma estaba muy cerca de mí, luego me dijo que me tiré al piso y se retiró, después escuché los disparos de la policía que inmediatamente ingresó”.

Estos delincuentes formarían parte de la organización criminal ‘Los Injertos del Sur’ y según el coronel Juan Mundaca, jefe de la División Policial Norte I, ambos cuentan con antecedentes tanto en su país de origen como en el nuestro.

Jonathan Raúl Martínez Rodríguez (26) de nacionalidad venezolana y Eddy Antonio Moreno Mendieta (25) ecuatoriano y un tercer miembro que también habría sido participe de este intento de asalto el cual se espera que en las próximas horas pueda ser capturado.

Los intervenidos fueron derivados hasta la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

