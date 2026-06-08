“El 16 y el 21 estas encuestadoras dijeron quién iba adelante y no sucedió”: Roberto Sánchez confía en ganar

En un mensaje urgente tras los resultados a boca de urna que indican un empate estadístico, el líder político se dirige a sus personeros y militantes. Hace un llamado a la articulación y a la defensa del voto en las mesas, recordando que las horas de conteo son cruciales para garantizar la victoria popular. Roberto Sánchez

La definición de la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031 ingresó en una etapa decisiva tras el cierre de las mesas de votación. Los primeros resultados difundidos por las principales encuestadoras mostraron una diferencia mínima entre las dos candidaturas que disputan el balotaje, lo que instaló un escenario de máxima expectativa política mientras avanza el conteo oficial de votos.

La estrecha distancia registrada en los sondeos a boca de urna trasladó la atención hacia las labores de fiscalización electoral y revisión de actas. En ese contexto, las organizaciones políticas reforzaron la coordinación con sus representantes en los centros de votación, ante la posibilidad de que cada sufragio resulte determinante para el desenlace de la elección.

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Con el escrutinio en marcha y sin una tendencia definitiva confirmada por las autoridades electorales, los equipos de campaña concentraron sus esfuerzos en el seguimiento del proceso de conteo. Desde distintos puntos del país, personeros y dirigentes permanecieron atentos al registro de resultados en las mesas de sufragio.

Roberto Sánchez llama a reforzar la vigilancia durante el conteo

Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez sonriendo y levantando el puño, luciendo una banda presidencial con los colores de Perú y Wiphala, frente al Palacio de Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la expectativa generada por los resultados preliminares, el candidato presidencial Roberto Sánchez difundió un mensaje dirigido a los personeros de su organización política. La comunicación se produjo pocas horas después de conocerse los sondeos a boca de urna que mostraron una contienda extremadamente ajustada frente a Keiko Fujimori.

A través de un video difundido en redes sociales, Sánchez hizo referencia al empate estadístico reportado por las encuestadoras y exhortó a sus representantes a mantenerse coordinados durante las siguientes horas. “Compañeros y compañeras, buenas noches. Ha llegado el momento, luego de esta boca de urna, ¿no?, que refiere que hay un empate estadístico. Ustedes lo han escuchado. Nosotros, ha llegado el momento, hermanos, en que tenemos que articular con nuestros personeros, con nuestra dirigencia, para la defensa del voto”, expresó.

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El candidato también sostuvo que los sondeos difundidos en procesos electorales anteriores no coincidieron con los resultados finales. Asimismo, señaló que su organización registró avances en distintas zonas del país. “Hemos crecido en Lima, hemos crecido en el norte, se ha afianzado nuestro voto del sur y hoy en los peruanos en el exterior estamos casi también en empate técnico”, afirmó.

Coordinación entre personeros y dirigentes

Durante su intervención, Sánchez insistió en la importancia del trabajo de los representantes de mesa durante el escrutinio. Según indicó, las horas posteriores al cierre de la votación resultan determinantes para la supervisión de las actas y el registro de los resultados.

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“Hoy todo depende de tu trabajo como personero de mesa. Es importante, compañero, compañera, la articulación, defender el voto. En estos momentos va a empezar ya, están en conteo, en el acta. Esto es importantísimo”, manifestó.

El candidato también pidió mantener una comunicación permanente entre los integrantes de su organización política. “Estas horas son cruciales, hermanos, para garantizar la victoria popular”, señaló durante el mensaje difundido por sus canales oficiales.

De forma paralela, la organización vinculada a Sánchez publicó un pronunciamiento dirigido a los personeros desplegados en todo el país. El documento remarcó la necesidad de cumplir las funciones de fiscalización electoral con responsabilidad y respeto.

El mensaje se centró en la supervisión del proceso electoral y en el respeto a la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas, en una jornada marcada por la expectativa sobre los resultados oficiales.

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Un balotaje definido por márgenes mínimos

El candidato de Juntos por el Perú reaccionó al flash electoral de Ipsos, que mostró una diferencia de 1,4 puntos frente a Keiko Fujimori, y pidió esperar el escrutinio oficial. Captura de pantalla

La segunda vuelta presidencial celebrada este 7 de junio enfrentó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. La elección definirá a la persona que ocupará la presidencia entre 2026 y 2031.

Los primeros datos difundidos tras el cierre de mesas reflejaron una diferencia reducida entre ambas candidaturas. El flash electoral de Ipsos otorgó 50,7% a Fujimori y 49,3% a Sánchez. Alfredo Torres, presidente de Ipsos, señaló que esos resultados corresponden a un empate estadístico debido al margen existente entre ambos porcentajes.

Por su parte, el flash electoral de Datum reportó 50,53% para Fujimori y 49,47% para Sánchez. Las cifras difundidas por ambas encuestadoras reforzaron la percepción de una definición ajustada, mientras el conteo oficial continuaba en desarrollo y los personeros de las organizaciones políticas supervisaban el registro de actas en todo el país.

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