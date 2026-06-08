Fui miembro de mesa hoy en la segunda vuelta: ¿cuánto es la compensación económica que recibiré y cuál es el beneficio extra?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizó este domingo 7 de junio y movilizó a millones de ciudadanos a los locales de votación en todo el país. Como en la primera jornada, el funcionamiento de las mesas de sufragio dependió de miles de peruanos designados para conducir el proceso de instalación, votación y escrutinio.
La labor de los miembros de mesa comenzó desde las 6:00 a.m., con la instalación de las mesas, y se extendió hasta el cierre del conteo de votos. Además de organizar el acto electoral, los integrantes de mesa verificaron la identidad de los electores, supervisaron el sufragio y participaron en el escrutinio.
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Los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa este 7 de junio en la segunda vuelta reciben S/ 165 de compensación, monto que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó en el 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. El beneficio alcanza a titulares y suplentes que efectivamente ejercieron el cargo y se suma al pago correspondiente a la primera vuelta del 13 de abril, porque la retribución se entrega por jornada electoral.
Miembros de mesa: ¿de cuánto es la compensación económica?
La ONPE confirmó que la compensación económica para quienes actuaron como miembros de mesa en la segunda vuelta fue de S/ 165. De acuerdo con la entidad, ese monto equivale al 3% de la UIT vigente.
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El pago corresponde a cada elección por separado. Por esa razón, quienes también cumplieron funciones en la primera vuelta del 13 de abril reciben una compensación adicional por la jornada del 7 de junio, sin que una reemplace a la otra.
El beneficio aplica para miembros de mesa titulares y para suplentes que asumieron el cargo durante el día de la votación. La ONPE indicó que la cifra puede actualizarse si la entidad lo establece antes del proceso, pero para esta segunda vuelta se mantuvo en S/ 165.
¿Cómo podré cobrar los S/ 165 por ser miembro de mesa?
La ONPE habilitó tres modalidades para el cobro de la compensación. La primera es el depósito en una cuenta de ahorros en bancos autorizados: Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank. El abono se realiza únicamente en una cuenta a nombre del beneficiario.
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La segunda opción es el depósito mediante Yape. Si el depósito digital resulta rechazado, el miembro de mesa debe realizar el cobro de forma presencial en una agencia del Banco de la Nación.
La tercera alternativa es el cobro en ventanilla del Banco de la Nación. Esta vía también está disponible para quienes no registraron una modalidad antes de la jornada electoral y prefieren recibir el dinero presencialmente después del proceso.
Requisitos para el cobro:
- DNI vigente
- Cobro personal e intransferible
- Cuenta bancaria a nombre del beneficiario (si se elige depósito)
- Depósito por Yape como alternativa digital (si se elige billetera)
El beneficio adicional que reciben los miembros de mesa tras la elección
Además del pago, la ONPE estableció un día de descanso laboral no compensable para los miembros de mesa. El beneficio rige para trabajadores del sector público y del sector privado y se otorga como reconocimiento por una jornada que puede extenderse desde la instalación de la mesa a las 6:00 a.m. hasta el cierre del escrutinio.
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Según precisó la entidad electoral, el día de descanso se coordina con el empleador dentro de los 90 días posteriores a la elección. El objetivo es que el trabajador pueda usar ese día sin descuento ni obligación de recuperación de horas.
Para esta segunda vuelta, la ONPE también ratificó que no hubo nuevo sorteo: los ciudadanos designados en la primera vuelta mantuvieron su obligación el 7 de junio, conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones. La única excepción corresponde a quienes reemplazaron a ausentes en la primera vuelta de manera circunstancial, porque no fueron seleccionados en el sorteo original.
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