Jaime Guerrero, su faceta de técnico y la vez que 16 aspirantes a futbolistas entraron en su camioneta

El periodista deportivo se egresó como abogado de la Universidad de Lima.

El nivel del fútbol peruano pelea por mejorar cada día, como en la Liga 1 2022 y en divisiones formativas, pero algo innegable es que el talento está. Jaime Guerrero, narrador deportivo, además de animador de Esto es Guerra conocido como ‘Mr G’, habló con Infobae y contó algunas anécdotas de cuando fue técnico de las inferiories de Inti Gas (Ayacucho FC), una faceta desconocida para muchos.

Inti Gas era uno de los clubes que disputaba la Copa de Oro y la Copa de Plata (Copa Federación) en el año 2008. El comunicador recuerda que en ese entonces era técnico, consejero, chófer, psicólogo, administrador, médico, además de ‘cajero’ de la categoría 1994 y 1993. La polifuncionalidad era su principal cualidad en esos años y todo era “por amor al fútbol”.

Se cumplía con lo que solicitaba el torneo, pero había que ajustarse un poco y adaptarse por momentos. Los aspirantes a futbolistas profesionales contaban con lo necesario para disputar el campeonato, pero muchas veces había que esforzarse para llegar a los partidos.

“Llegaba en la camioneta (Toyota RAV4, 2003), pero antes ya había sacado los asientos, incluyendo el del copiloto. Eran 16 los chicos que entraban y nos tocaba ir a Campo Mar U, donde hacíamos de locales, o a veces a otros complejos deportivos en el centro o norte de Lima. ¡Los chicos llegaban doblados! Terminaban más cansados por el viaje de ida y vuelta que por el partido. Eso pasó todo el año”, cuenta entre risas el periodista deportivo.

Los esfuerzos dieron algunos frutos y en ese año, inolvidable, terminaron terceros de la Copa de Plata, solo por detrás de Regatas y AELU. “Es parte del folcklore del fútbol peruano de menores, donde se hacía maravillas para complir con todo. Había que pagar la cancha, lavar los uniformes, darles alimentos y bebidas. Como uno ama el fútbol, no repara en gastar, aunque a veces me iba del presupuesto. Me dio muchísima pena llevarlos así, pero alquilar un bus estaba fuera del presupuesto”, menciona.

Entre los que viajaban estaba José Miguel Manzaneda, futbolista de la Academia Cantolao con pasado reciente en Alianza Lima y convocado a la selección peruana de Ricardo Gareca; e Ítalo Regalado, futbolista de Ayacucho FC, exJuan Aurich y Deportivo Municipal, quien en su momento estuvo en los planes de Universitario de Deportes. Ambos pasaron en el 2009 a la divisiones menores de Cantolao, cuando Guillermo Esteves los vio y decidió llevárselos.

“Un día fuí a transmitir un partido a Barranca, cuando Cantolao buscaba su ascenso a Primera División y me encontré con ellos. He narrado sus partidos y los he visto ganar. Me han regalado sus camisetas y hemos recordado con alegría esos momentos”, cuenta con emoción Guerrero.

Jaime Guerrero estudió para abogado, pero el fútbol pudo más. Hasta el momento ha narrado cinco mundiales: Francia 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Actualmente, narra los partidos de Primera División del fútbol peruano en GolPerú y es director del programa radial Pitazo Final. Además, es animador del programa de entretenimiento Esto es Guerra en América Televisión.

El periodista deportivo debutó narrando mundiales en Francia 1998.

