Magaly Medina al ver feliz a Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “El no quería casarse con Alondra”. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina admitió que no es de hablar sobre Paolo Guerrero desde los problemas legales que tuvieron, pero en esta ocasión se tomó un tiempo para opinar de la relación que actualmente mantiene el futbolista con la brasileña Ana Paula Consorte.

La popular ‘Urraca’ no pudo evitar hacer una comparación entre la relación que alguna vez mantuvieron el deportista y Alondra García Miró, señalando que en esta ocasión se ve al hijo de Doña Peta totalmente enamorado.

Asimismo, la polémica periodista señaló que probablemente Paolo Guerrero nunca quiso casarse con la modelo ‘ojiverde’ y que por esa razón su relación no prosperó luego de convivir durante varios años en Brasil.

“Lo que él creo que no quería era casarse con Alondra, pero eso no quiere decir que no quiera casarse con otra mujer, así que ya él está feliz desde que ella devolvió el anillo, desde que terminó ese compromiso”, comentó.

Magaly Medina destacó las imágenes que Ana Paula Consorte publica en sus redes sociales, donde aparece el capitán de la Selección Peruana bastante feliz al lado de la brasileña mientras comparte al lado de la familia de ella.

“Ahora creo que sí se nota que está enamorado, paseando con la familia de ella, con la hijita de ella, se deja tomar fotos, ella publica todas las fotos que tienen, incluso tirado en la cama. ¿Cuándo hemos visto una foto de Paolo y Alondra tirados en una cama? Nunca, ni siquiera cuando vivían en Brasil”, añadió.

De otro lado, la conductora de televisión calificó de pérdida de tiempo el romance que sostuvo Alondra García Miró con Paolo Guerrero, especialmente después de retomar su romance tras haber estado separados durante varios años.

“Esa relación creo que ya no debió tener una segunda vuelta, porque creo que fue una pérdida de tiempo para Alondra, total, ilusionada, esperanzada en que el hombre en algún momento la lleve al altar, pero nunca pasó”, sentenció.

Paolo Guerrero confirmó su relación con brasileña. Instagram

Ana Paula Consorte enamorada de Paolo Guerrero

La brasileña Ana Paula Consorte dejó en claro que se encuentra muy enamorada de Paolo Guerrero, así lo demostró en una de las publicaciones que realizó en sus redes sociales, donde se puede ver que se realizó un tatuaje con el nombre del futbolista en su cuello.

Esta acción provocó una buena reacción por parte de sus seguidores y de los fans del deportistas, quienes destacaron el buen sentimiento que tendría la bailarina por él.

