Madre de la hija de Martín Távara se suma a acusaciones contra el futbolista: “Me golpeó cuando estaba embarazada”

Amenazas de Martín Távara y revelación de la madre de su hija, Yomira Peña. Magaly TV La Firme

La producción de ‘Magaly TV La Firme’ se comunicó con Yomira Peña, la madre de la hija de Martín Távara. La mujer reveló que se separó del futbolista porque no aguantó más sus agresiones e infidelidades. Además, contó que le advirtió a Angye Zapata que tenga cuidado, pero ella siempre puso las manos al fuego por él.

A través de una entrevista telefónica, Yomira Peña contó que estas agresiones sucedieron cuando estaba embarazada de la hija del futbolista Martín Távara. Incluso, continuaron después de dar a luz.

“Obvio, todo el tiempo, durante y después de mi embarazo. fue horrible, cuando yo estaba embarazada. (Me golpeó) Unas cuatro veces, su familia tiene mucho que ver, alucina. Es que le lava el cerebro, son manipuladores”, indicó Peña, quien también aceptó que había aguantado infidelidades de parte del deportista.

“(Si le perdoné infidelidades? Sí, las que me enteré, ¿no? Y ahí se terminó todo, pues. Incluso, ha querido volver, pero ya me suponía, acá hay algo morboso, acá hay algo cochino. Le dije que no, que siga su vida, tranquilo, se suponía que era para que yo lo defienda. ¿Me imagino, no?”, detalló Yomira.

Magaly Medina difundió esta entrevista ante Angye Zapata, quien llegó al set de ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar públicamente que fue golpeada y amenazada por Martín Távara. La bailarina aceptó que Yomira Peña le advirtió del comportamiento de su hoy expareja, pero nunca le hizo caso. “Me arrepiento de eso”, indicó.

Asimismo, confesó que el deportista le ocultó que tenía una hija. Luego de contarle, le dijo que tenía problemas con la mamá de la menor.

“Esperé que me lo diga, lo hizo. Me dijo que tenía una relación tormentosa con la mamá de la pequeña. Yo incentivaba a que tenga una buena relación. Tenían muchos problemas. No habían limado asperezas.”, detalló la joven.

Martín Távara: madre de su hija lo acusa de golpeador.

Acusó a Martín Távara de ludópata y alcohólico

Angye Zapata no solo lo acusó de golpeador, sino también de ludópata y alcohólico. La bailarina señaló que muchas veces ella tuvo que hacerse cargo de los gastos de la casa, pues a él gastaba su dinero en apuestas.

“Era ludópata, incluso yo le prestaba dinero, era un vicio que cobraba, se iba a jugar. Yo me iba a trabajar y de repente me decía: ‘el club me han descontado, ya no me alcanza’. Hasta que un día le revisé el celular y me di cuenta que jugaba y apostada fuertes cantidades de dinero. Esa es la razón de por qué hasta ahora está endeudado”, detalló Zapata.

“Quizás yo no ganó la misma cantidad que gana él, pero siempre lo he sabido administrar de manera responsable, no le importaba si le quedaba dinero para comer, no le importaba si pagaba el alquiler de la casa, si le depositó a su hija, si su mamá tenía que comer, era increíble”, detalló la joven, quien indicó que Sporting Cristal tenía conocimiento de esto.

“Siempre ha tenido el respaldo del club, se hacían cargo de sus deudas”, dijo.

Amenazas de Martín Távara y revelación de la madre de su hija, Yomira Peña. Magaly TV La Firme

SEGUIR LEYENDO