Estas son las canciones que cantará J Balvin en su concierto del 27 de octubre en Lima

El jueves 27 de octubre J Balvin se presentará ante sus miles de fanáticos peruanos en el Arena Perú de la Av. Javier Prado para entonar sus mejores canciones. El cantante colombiano llegará al Perú como parte de su gira por Latinoamérica y sus seguidores ya están contando las horas para verlo en vivo y directo en un espectáculo que quedará en sus memorias.

El también productor discográfico brindará un show que durará al rededor de tres horas y sus fans deberán estar listos para seguirle el ritmo en cada tema. Como se sabe, José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin, es un referente de la vieja guardia que nació en Medellín y ha lanzado múltiples canciones que han logrado posicionarse en los primeros puestos de las plataformas musicales y sobrepasan el millón de reproducciones.

Sin embargo, existen algunos que todavía no saben con exactitud las letras de los mejores éxitos del rapero que ha sido reconocido con varios Premios Billboard Music Awards, American Music Awards, Latin Grammy, entre otros. Por ello, aquí te dejamos el posible ‘setlist’ que presentará el artista internacional para deleitar a los peruanos.

La canciones que cantará

Si bien, es difícil que se puedan escuchar todos los éxitos de J Balvin en una sola noche, la estrella mundial ha tratado de incluir las canciones que se volvieron las preferidas y conquistaron a su público. Aunque no se ha publicado una lista oficial de los temas que entonará, ya se puede realizar un ‘setlist’ basado en sus últimos conciertos donde cantó acerca de 30 canciones.

Entre las infaltables para el espectáculo están ‘Mi Gente’, ‘X (Equis)’, ‘Que más pues’, ‘Ginza’, ‘6 AM’, ‘In da Getto’, ‘Con altura’, ‘Bonita’, ‘Reggaeton’, ‘Trata’, ‘Medusa’, ‘Safari’, ‘Ay vamos’, ‘7 de mayo’, ‘La Canción’ y ‘Que calor’.

Asimismo, de su álbum ‘Colores’ no dejará atrás a ‘Blanco’, ‘Amarillo’, ‘Azul’, ‘Morado, ‘Rojo’. Además, otros éxitos como ‘Loco contigo’, ‘Ritmo’, ‘Un paso’, ‘Sigo extrañándote’, ‘No es justo’, ‘Bellacón’, ‘Mojaita’, ‘Qué pretendes’, ‘Yo le llego’, ‘No me conoce’ y ‘I like it’.

Recomendaciones antes de asistir al concierto

- Todos los asistentes al concierto deberán tener su entrada comprada en la página de Teleticket a la mano al momento de llegar a la puerta del Arena Perú, ya sea impreso o en digital. Se recomienda que sea impreso para agilizar el proceso de ingreso y no olvidar en Documento Nacional de Identidad (DNI).

- Se aconseja utilizar transporte público o taxi para acudir al evento. Al momento del ingreso el cliente deberá portar doble mascarilla y respetar las indicaciones brindadas por el local y/o las medidas vigentes al día del concierto.

- Se recomienda no llevar objetos de valor, si lleva mochila colaborar con su revisión. Evite comprar a los revendedores, podrían darle entradas falsas y no tendrá derecho alguno a reclamo.

- Se sugiere llegar con más de una hora de anticipación al Arena Perú para conseguir un buen lugar en la cola.

- Los niños a partir de 7 años hasta los 14 podrán ingresar acompañados de un adulto, cada uno con su entrada.

