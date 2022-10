J Balvin en Lima: Desde qué hora abren las puertas y quiénes serán los teloneros del cantante colombiano

Dj Steve y Dj Towa serán los teloneros del cantante colombiano. EFE/Thais Llorca

Cada vez falta menos para que J Balvin pise suelo peruano y deleite a todos sus fanáticos en su único concierto en Lima. El artista internacional se presentará este jueves 27 de octubre en el Arena Perú de la Av. Javier Prado como parte de su gira por Latinoamérica y entonará sus mejores canciones frente a sus miles de fans desde las 22:00 horas.

Hasta ahora, se sabe que el rapero llegará a tierras peruanas en su jet privado en un vuelo procedente de Medellín y junto a más de 30 personas miembros de su staff como músicos, bailarinas, vestuaristas, entre otros. Asimismo, ya se ha difundido quiénes serán los encargados de poner a bailar a los asistentes del show antes que se presente el colombiano así como el horario de la apertura de puertas.

¿A qué hora se abren las puertas del Arena Perú?

Todos las personas que tengan sus entradas podrán ingresar al Arena Perú ubicado al costado del Centro Comercial Jockey Plaza desde las 16:00 horas de acuerdo al orden de llegada de las personas. Como se sabe, en la mayoría de los espectáculos que se vienen realizando la gente forman largas colas para ser los primeros en entrar.

Cabe mencionar que, aún hay entradas disponibles a la venta para la zona Platinum, Vip, Tribuna y los Box. Los precios van desde los S/.188.00 hasta los 4 mil 500 soles, Dependiendo de la zona a la que quieras asistir. La compra máxima por transacción es de 4 tickets.

J Balvin cantará a las 22:00 horas este 27 de octubre en Lima.

‘DJ Steve’ y ‘DJ Towa’ abrirán el concierto

Dos serán los encargados de abrir el concierto de J Balvin en Lima. Los organizadores del evento han seleccionado a los talentos peruanos para ser los telonero del también productor discográfico. ‘Dj Steve’, quien ya ha hecho escuchar sus mezclas en otros conciertos como los de Wisin y Yandel, Martin Garrix, Zion y Lennox, y más, se presentará primero a las 19:00 horas.

El productor musical tocará por una hora y el segundo en salir a escena será ‘DJ Towa’ a partir de las 20:00 horas. El artista que cuenta con más de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram y ha tocado al rededor del Perú se subirá al escenario para poner sus mejores selecciones musicales.

Ambos se han mostrado muy emocionados en sus redes sociales, pues no dudaron en usar las historias de sus cuentas de Instagram para dar a conocer que estarán presentes en el espectáculo.

DJ Steve y DJ Towa emocionados por estar en el concierto de J Balvin. (Captura)

¿Cuáles serán las canciones que cantará J Balvin?

Si bien, es difícil que se puedan escuchar todos los éxitos de J Balvin en una sola noche, la estrella mundial ha tratado de incluir las canciones que se volvieron las preferidas y conquistaron a su público. Aunque no se ha publicado una lista oficial de los temas que entonará, ya se puede realizar un ‘setlist’ basado en sus últimos conciertos donde cantó acerca de 30 canciones.

Entre las infaltables para el espectáculo están ‘Mi Gente’, ‘X (Equis)’, ‘Que más pues’, ‘Ginza’, ‘6 AM’, ‘In da Getto’, ‘Con altura’, ‘Bonita’, ‘Reggaeton’, ‘Trata’, ‘Medusa’, ‘Safari’, ‘Ay vamos’, ‘7 de mayo’, ‘La Canción’ y ‘Que calor’.

Asimismo, de su álbum ‘Colores’ no dejará atrás a ‘Blanco’, ‘Amarillo’, ‘Azul’, ‘Morado, ‘Rojo’. Además, otros éxitos como ‘Loco contigo’, ‘Ritmo’, ‘Un paso’, ‘Sigo extrañándote’, ‘No es justo’, ‘Bellacón’, ‘Mojaita’, ‘Qué pretendes’, ‘Yo le llego’, ‘No me conoce’ y ‘I like it’.

SEGUIR LEYENDO