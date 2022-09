Maluma y los momentos más emotivos de su concierto en Lima

Maluma y su concierto en Lima 2022. (Twitter)

Maluma llegó en horas de la tarde a Lima en su jet privado desde Colombia para ofrecer su único concierto el último viernes 23 de septiembre en La Pelouse del Jockey Club del Perú.

Durante su presentación, el cantante colombiano tuvo emotivos momentos que se quedarán en la memoria de los seguidores que estuvieron esperando esta fecha tan especial.

Uno de ellos fue considerar al público peruano como uno de sus favoritos por ser los primeros en reconocer su carrera musical, recordó su pase por el programa ‘Combate’ y subió a una niña peruana al escenario para cantarle Happy Birthday.

Abrió concierto con su tema <i>‘Hawái’</i>

Más de las 22:00 horas, Maluma apareció en el escenario, con un pantalón y camisa en cuerina color negro y su característico blim blim, un collar bastante grande y como dije a su mascota dóberman de nombre ‘Buda’. Además, usó unas gafas negras y el cabello recogido hacia atrás. Empezó cantando su tema ‘Hawái’, el cual cautivó al público que disfrutó y bailó el tema de reggaetón.

Maluma comenzó concierto en Lima con tema 'Hawái'. Tik Tok.

Recordó a ‘Combate’

Otro momento resaltante del show que ofreció ayer ‘Papi Juancho’ en Lima fue cuando recordó su paso por el programa de competencia ‘Combate’, el cual le tiene mucho cariño. Además de ello, al público peruano que fue uno de los primeros en conocer su música.

“Recuerdo como si fuera la primera vez cuando vine a Lima, ¿No sé si recuerdan que participé en un programa llamado ‘Combate’? Tenía como 20 años, era un jovencito, un niño. Fueron momentos especiales en mi vida, de mi carrera”.

También comentó en la pausa que se tomó entre canción y canción que al llegar Perú le demostró que podía llevar su música lejos de Colombia.

“Cuando salí de Colombia, la gente me decía ' estás loco, tu música no va a llegar a otros países’. Pero, cuando vine a Perú por primera vez y sentí su cariño, me di cuenta de que los sueños se hacen realidad. Hoy estoy aquí, ocho años después, disfrutando de mi carrera, de mi familia, de tantas cosas bonitas y positivas, pero sobre todo disfrutando de los mejores fanáticos del mundo. ¡Gracias!” expresó entre aplausos.

Maluma recuerda su paso por ‘Combate’ durante concierto en Lima | Infobae. Joselyn Herrera.

“Mi corazón le pertenece a Perú”

Antes de cantar su tema ‘11 PM’, el intérprete colombiano resaltó el cariño que le tiene al Perú e indicó que sus seguidores peruanos son sus favoritos.

“Uno de los países que primero confió en mí, escucho mi música y apoyó mi carrera, mi corazón pertenece al Perú. Hemos escrito una historia juntos, y hasta el día de hoy puedo decir de los mejores fanáticos son los fanáticos peruanos”, expresó.

Maluma agradece el apoyo de público peruano en concierto de Lima |Infobae. Joselyn Herrera.

Cantó ‘Feliz Cumpleaños’ a niña en el escenario

Maluma subió al escenario a una niña peruana llamada Alexia, la abrazó y luego le preguntó cuándo era su cumpleaños, ella le respondió que el 24 de septiembre y el artista internacional le dijo que lo celebrarían en ese momento. El artista comenzó a cantarle ‘Feliz Cumpleaños’ y pidió a todo el público en el concierto que lo ayudarán a cantar. “Entre todos te vamos a cantar”, empezó diciendo.

“Felicidades Alessia, que sean muchísimos años más, bendiciones mi reina”, se despidió el cantante de la pequeña.

Maluma le canta 'Feliz Cumpleaños' a niña peruana en concierto de Lima |Infobae. Joselyn Herrera.

Conmovió al público con ‘<i>Amor de mi vida’</i>

Uno de los momentos más emotivos fue cuando cantó ‘Amor de mi vida’, todo el público peruano lo acompañó a corear este tema. A pesar que lanzó esta canción hace dos años, tienen más de 28 millones de vistas en su canal de Youtube y es una de las favoritas de todo sus seguidores.

Maluma cantó emotivo tema 'Amor de mi vida'. Tik Tok -Teleticket.

Alzó bandera peruana

En un momento del concierto, un fanático no dudó de lanzarle una bandera peruana personalizada con la portada de su tour mundial “Papi Juancho World Tour 2022″, esto agradó mucho a la estrella internacional y lo alzó para mostrarle a todos su público, con una sonrisa la tuvo en sus hombros y luego la retornó a su dueño.

Maluma con bandera peruana en concierto en Lima. (Twitter)

