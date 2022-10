Ebelin Ortiz recuerda su relación con Ricky Tosso y la vez que le quedó debiendo 10 mil dólares

Ebelin Ortiz recuerda que Ricky Tosso le quedó debiendo dinero | YouTube/Ventana de Emergencia

Ebelin Ortiz recordó uno de sus episodios amorosos que terminó de una mala manera. La actriz peruana y el director de teatro, Ricky Tosso, iniciaron una relación alrededor de los años 2000, sin embargo luego de que este amor llegara a su fin, los problemas parecían que recién comenzaban.

Fue la artista nacional quien salió en diversos espacios de televisión a reclamarle a su expareja que le devolviera los 10 mil dólares que le quedó debiendo. Según contó Ortiz, el fallecido actor no tuvo reparos en decirle que no tenía ni la más mínima intención de reponerle el dinero.

Ebelin Ortiz se presentó en el espacio digital ‘Ventana de Emergencia’ de Carlos Orozco dónde recordó este lamentable hecho. Además, recalcó que más de un personaje público la tildó de ‘pobre diabla’ al haberse involucrado con un artista muy reconocido.

“Yo tuve una relación con Ricky Tosso. Es un poco fuerte como lo voy a decir pero, para mucha gente yo era una pobre diabla que se relacionaba con un súper actor y un súper productor. Desde la misma Magaly (Medina) que decía que yo me estaba trepando en su popularidad o decir que Ricky me mantenía a mí y a mi familia eso es totalmente falso”, sentenció al inicio.

Tras ello, remarcó que fue el entonces productor de ‘Teatro desde el teatro’ quien tenía problemas de dinero con ella. Incluso, reveló que en una llamada, Tosso le aseguró que la deuda no iba a ser cancelada y le colgó el teléfono.

Ebelin Ortiz habla de su relación con Ricky Tosso y la deuda que le dejó. (YouTube)

“Nosotros terminamos nuestra relación con él debiéndome cerca de 10 mil dólares, que no me los quiso pagar. Tan sencillo como llamarme un día y decirme: “oye te debo esa plata, pero no te la voy a pagar” y cortarme el teléfono y dejarme con la palabra en la boca”, relató la artista.

Por otro lado, comentó que mientras tenía su relación, muchos halagaban al actor sin imaginar los problemas que iba a tener como pareja. Pero, afirmó que lo que ella cuenta es la verdad. “Claro, era Ricky Tosso, ¿Tú crees que Ricky Tosso va a hacer algo así? Sí pues, si lo hizo y no es mi verdad, es la verdad”, sentenció.

Finalmente, expresó que hacer esta denuncia le ha causado más de un conflicto y diversas críticas en televisión y por parte de cibernautas. Pese a ello, se muestra segura de sí misma y resalta lo que ha conseguido con años de trabajo y esfuerzo.

“En algún momento he denunciado ese hecho y me ha caído gente, hasta el día de hoy, que sale el tema Magaly, sale el tema Ricky, dicen que soy una pobre diabla que cómo se me ha ocurrido decir esas cosas de esas personas, que por eso yo no tengo nada en la vida. Yo me pongo a ver cuáles son mis ganancias como profesional y yo me siento una winner”, finalizó sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO