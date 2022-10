Sheyla Rojas defiende sus operaciones estéticas: “Yo me hago lo que quiero y punto”

Sheyla Rojas defiende sus arreglos físicos en En Boca De Todos. | En Boca de Todos

Sheyla Rojas estuvo enlazada con ‘En Boca de Todos’ y no dudaron en consultarle acerca de los recientes comentarios de Tilsa Lozano, quien en una secuencia del programa ‘Estás en Todas’ señaló que no le gusta las mujeres que se hacen múltiples arreglos hasta el punto de parecer que tienen ‘cara de filtro’, en clara alusión a la exchica reality.

“Yo creo que es el gusto de cada una, pero a mí no me gustan las caras de muñeca, esas que parecen que viven con el filtro de Instagram, cara de filtro, a mí no me gusta. Yo siempre voy con la tendencia a lo natural”, dijo la exvengadora.

Ante ello, el conductor Ricardo Rondón le preguntó a Sheyla Rojas si tenía algo que decirle a Tilsa Lozano. La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no se quedó callada y aseguró que no le afectan las críticas a sus cuerpo, pues ella sabe lo que se hace y le resta importancia a las opiniones de los demás.

“A mí también hay cosas que no me pueden gustar físicamente de ella o de cualquier otra mujer y cada quién (con lo suyo). Yo estoy bien con lo que me hice y lo que dice Tilsa Lozano me da igual”, dijo la modelo.

“¿Tú le recomendarías a Tilsa que se haga algún arreglito o la ves bien?”, le consultó el presentador y a lo que la influencer indicó que no está pendiente de lo que suceda con los demás. “La verdad que ni siquiera me he fijado ni tomado el tiempo de poder ver si se podría hacer algo o no. Yo me fijo en mí y no en los demás. Cada quién con sus gusto y a mí me gusta hacerme mis cosas”.

Finalmente, resaltó que “(Depende de mí) lo que yo me quiera hacer y punto”. Cabe mencionar que, Sheyla Rojas ha sido cuestionada en varias oportunidades por aparecer excesivamente en consultorios clínicos realizándose alguna cirugía o intervención estética. Sin embargo, la rubia sorprendió el pasado mes de setiembre al decir que ya no se someterá a operaciones.

Sheyla Rojas no se arrepiente de ninguno de sus 'retoquitos'. (Captura)

Los motivos de Sheyla Rojas para no realizarse operaciones estéticas

En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Sheyla Rojas sostuvo que ella no veía mal todo lo que se había hecho, aclarando que estaba dispuesta a realizarse más, pero lo haría luego de salir embarazada y tener a su segundo hijo. Recordemos que, la modelo confesó que se encuentra buscando tener un hijo al lado del popular Sir Winston, por lo que viene visitando clínicas de fertilidad y consultando con especialistas.

“No lo veo mal y te lo juro, no es por nada, pero tu vienes aquí a Guadalajara y ves unos cuerpos realmente transformados... obviamente cada quien hace lo que le gusta, pero si yo me quisiera hacer algo ya sería después de dar a luz. Hasta que no vuelva a dar a luz no haré nada, ya luego me haré mi reencauchada, pero ahorita no”, comentó.

En otro momento, Gigi Mitre le preguntó cómo quedó el tema de su mandíbula, el cual se vio afectada por una mala practicada y que tuvo que estar alejada de las redes sociales hasta mejorar. La influencer indicó que quedó muy asustada, indicando que ahora solo se realizará cirugías con personal médico altamente capacitado. “Me quede muy asustada, por eso dije nunca más. Ahora si me hago algo tendría que ser con alguien (experimentado), pero bueno, ya será cuando de a luz”, sentenció.

