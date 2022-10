Periodista deportiva pide que expulsen a Martín Távara de Sporting Cristal por denuncia de agresión física. Instagram.

Luego de que Angye Zapata fue al set de Magaly Medina a denunciar a su expareja Martín Távara, futbolista del Club Sporting Cristal, de haberla golpeado durante y después de su relación. Además de amenazarla de querer volver hacerlo mediante mensajes de Whatsapp.

Una periodista de Movistar Deportes, Vanessa Herrera, no dudó en alzar su voz de protesta y pedir a los directivos del Club de La Florida retiren a dicho jugador, por no cumplir con los valores que tiene la institución deportiva.

“Martín Távara no debe ser más futbolista de Sporting Cristal. El fútbol no puede seguir albergando a personas que no cumplan con los valores que necesita esta sociedad. Dejemos de ser generosos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Luego, comentó que para ser un buen deportista no solo importa el talento con la pelota, sino también la calidad de persona. “Esto (como muchos otros tantos casos) nos demuestra que con el talento no basta, Siempre, siempre, hay que ser buenas personas, antes que ‘buenos profesionales’”, finalizó.

Vanessa Herrera.

Asimismo, los usuarios comentaron su publicación y algunos dijeron que estaban de acuerdo con imponer un castigo al jugador porque la violencia contra la mujer, no debe ser permitido en ninguna forma, pero otros señalaron que este no es el preciso momento, para retirar a un jugador.

“Pero lo que molesta es por qué ahora, por qué no en su momento, justo cuando nos toca finales o semifinales, ese es mi reproche”, expresó un cibernauta.

Comentarios al respecto de publicación de Vanessa Herrera.

“Siempre hay que escuchar a ambas partes antes de juzgar, ya deberían haber aprendido. Ahora esta chica tendrá eventos como cancha y a Távara lo dejará mal parado, no veo denuncia formal solo veo una pantalla farandulera. ¿Por qué no fue directo a la comisaria con su abogado?”, dijo otro usuario.

Comentarios al respecto de publicación de Vanessa Herrera.

“Se le puede separar del equipo y sancionar. Luego de que pague sus malos actos se le puede poner asesoría con un psicólogo y ayudarlo a que mejore como persona. Porque no se hace nada echándolo de Cristal, si al final, igual lo van a contratar otro equipo, que hará como si no pasó nada”, escribió.

Comentarios al respecto de publicación de Vanessa Herrera.

“El fútbol es un gran refugio del machismo ( y su consecuencia violencia). Basta el caso reciente de Andy Polo, no solo contratado por el nefasto Ferrari, si no también convocado a la selección por Juan Reynoso. Eso debe ser totalmente desterrado”, publicó un twitero.

Comentarios al respecto de publicación de Vanessa Herrera.

Angye Zapata cuenta los episodios de violencia que vivió junto a Távara

La bailarina Angye Zapata contó al programa ‘Magaly TV: La Firme’ los detalles de las veces que el futbolista Martín Távara la había golpeado y frente a quiénes lo hizo. Además comentó que le dio muchas oportunidades al jugador, pero por una semanas cambiaba y luego de nuevo regresaba con la misma actitud agresiva y machista hacia ella.

“La primera vez que me golpeó fue en una casa del amigo de él, estaba en estado de ebriedad, habían varias personas presentes y no decían nada. Me decía que me quitara todo lo que tuviera encima, porque él me lo había comprado”, detalló Angye Zapata en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, la integrante del elenco de ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’ confesó que los episodios de violencia no habían sido una vez sino varias ocasiones. “No solo pasó una vez, pasó reiteradas veces, para ser exacta seis o siete”, indicó Zapata.

Angye también mostró conversaciones por WhatsApp donde Távara acepta las agresiones y hasta le dice que tuvo razones para hacerlo. “Te he golpeado porque te lo merecías”, dice algunos de los mensajes.

Además, le asegura que no teme que sea denunciado, ni muchos menos retirado de su club deportivo, Sporting Cristal. Angye mostró un audio a la producción, donde se escucha a Martín Távara llorando e indicando que no le importa perder su trabajo.

“Sé que me estoy equivocando, pero no dejo de pensar en ustedes. Aunque tú no creas, yo no dejo de pensar en ustedes. Yo no dejo de pensar en tu hija. Hoy tomé demasiado y le dije al ‘loco’: “Vámonos, mañana tengo que entrenar a las 6 de la mañana ¿Y qué hora es?, son las 10, no me importa que me boten”, se escucha.

Angye Zapata reveló el infierno que vivió al lado del futbolista de Sporting Cristal.

