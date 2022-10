Jaime Ferraro, el humorista que hizo del racismo un negocio rentable

En conversación con Infobae, el comediante aseguró que para él la comedia no tiene límites.

Jaime Ferraro lleva por lo menos ocho años vinculado a la comedia, pero su nombre empezó a captar la atención de miles de seguidores cuando abordó un tema presente en el día a día de los peruanos y peruanas: el racismo. A través de un personaje que discrimina sin remordimiento alguno, el comediante de casi dos metros, piel blanca y barba rojiza, presiona en una llaga que además de provocar dolor hace explotar de risa a miles.

Jaime Ferraro asegura que la comedia no tiene límites, sino contextos.

Exaltar lo más “absurdo e idiota” de su personaje logra quitarle poder a esa figura orgullosa del color de su piel y sus privilegios, pero que vive con el pesar de estar atado a un país como el Perú. A pesar de ser comedia, a algunos podría ser hasta chocante oír lo que dice el personaje de Ferraro, aunque él asegura que pretende que la gente relacione dicho comportamiento “con la actitud de un estúpido”.

Si bien se trata de un personaje que lo ha vuelto popular, Ferraro ya estaba cansado de este cuando cada vez más público empezaba a interesarse por su trabajo. “Él vive más en el Instagram”, cuenta a Infobae para explicar que en sus presentaciones busca utilizar otros elementos que también puedan provocar risa en la gente. Sin embargo, estos no son menos polémicos que el racismo y el clasismo.

Límites de la comedia

“No tiene límites”, responde Ferraro rápidamente al ser consultado si en los años dedicados a este oficio ha descubierto alguna barrera que deba respetar. “La comedia lo que tiene son contexto y el uso responsable de estos le corresponde al comediante. Puedes hacer bromas de lo que sea y con lo que sea”, señaló. ¿Incluso con la violación de una niña?, consultamos y la respuesta fue un rotundo sí.

Jaime Ferraro se ha hecho conocido por abordar el tema del racismo en sus presentaciones de comedia.

“Todo depende de cómo lo hagas. Yo hago bromas sobre violación de menores porque he ido a un colegio católico, he conocido de cerca al Sodalicio y conozco a víctimas de ellos. No es que eso me dé el poder, pero sí la capacidad de encontrar una narrativa que me permita hacer chistes sin tener que hacer escarnio de las víctimas. George Carlin, un comediante estadounidense clásico decía “Rape can be funny” (La violación puede ser graciosa)”.

Ante ello cabe preguntarse para qué sirve tocar un tema tan delicado para obtener tan solo risas. Ferraro asegura que el humor sirve para liberar tensiones. “La risa es un acto irracional. Cuando la gente se pone rígida es porque está tratando de controlarse. Hay muchos que tienen el concepto equivocado de que cuando te ríes de algo es porque lo apruebas”, agregó.

¿Buscas algo más que la risa?, le consultamos a Ferraro. Señala que lo que más le interesa es que las personas se rían mucho. “Como toda forma de arte no puedes hacerte 100% responsable de cómo la gente se va a llevar el mensaje. Lo que puedes hacer es que esté alineado a lo que a ti te gusta”, recalcó. Sin embargo, Ferraro ha buscado en el podcast un espacio para discutir diversos temas a mayor profundidad.

A estas alturas uno creería que Jaime Ferraro ya habría sido “cancelado” de las redes sociales, pero no ha sido el caso. En parte, asegura, ha sido por ser un hombre blanco, aunque también busca opciones para no llegar a esa situación. “Si me quieren cancelar sin tener en cuenta los descargos que he hecho y lo que he dicho en los podcast que conduzco, es porque quieres”, asegura el humorista que no la piensa dos veces.

