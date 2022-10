Giuseppe Benignini aseguró que Michelle Soifer le pedía dinero a Jefferson Farfán

Giuseppe Benignini revela que Michelle Soifer le pedía dinero a Jefferson Farfán. | Willax Tv.

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, tuvo una larga conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, donde reveló que la exchica reality mantenía conversaciones con Jefferson Farfán cuando ellos todavía eran pareja.

“Yo mismo lo vi, a mí nadie me está contando, nadie me está diciendo, yo personalmente lo vi. Es mi experiencia”, fue lo primero que dijo el popular ‘Principito’ al ser consultado sobre este tema.

Asimismo, Giuseppe Benignini reveló que Michelle Soifer le pedía dinero al futbolista de Alianza Lima, aunque desconoce por qué motivos los hacía. “Yo no sé si le terminó de dar, pero yo lo que yo sí puedo saber y lo afirmo al 100 % es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo. Muchas conversaciones yo veía, y ella le pedía dinero”, indicó.

“Si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia sé que ellos hablaban y hablaban de dinero, nunca me mostró porque tampoco sería tan tonta de mostrarme: ‘Sí, mira me depositó no, mira’. Pero sí hablaban de eso”, añadió.

El modelo también se defendió de las críticas que ha recibido en los últimos días por haberle escrito a Rodrigo González para contarle que su expareja tenía conversaciones con Jefferson Farfán.

“Siempre a ella la ven como la víctima, como la pobrecita, que ella es la que ha tenido malos hombres, pero detrás de todo eso también hay una verdad y hay víctimas”, dijo.

Sin embargo, esa no fue la única información que reveló Giuseppe Benignini durante la conversación con ‘Amor y Fuego’, también señaló que los mensajes que ellos intercambiaban eran totalmente cordiales para no desatar sospechas, aunque habían llamadas de por medio.

“En su momento ella me dijo que hablaba con él, pero hasta ahí nomas. Yo un día comencé a ver y vi los mensajes que se enviaban y obviamente ella le pedía, le decía. Se trataban cordial, es comprometedor este tipo de mensajes, inclusive más hacían llamadas”, añadió.

De otro lado, Giuseppe Benignini contó que una vez sí logró encarar a Michelle Soifer para preguntarle por qué le pedía dinero al futbolista, a lo que ella le señaló que eran por negocios que ellos tenían.

“Yo como que le pregunté y ella no, esto es por un negocio que estamos haciendo, yo no sé para qué era el dinero o para qué se lo pedía. Me imagino para sus cosas no sé, para darse su vida de lujo que aparenta”, precisó.

Finalmente, el modelo dio a conocer que antes de terminar su relación, ellos tenía planeado abrir un negocio de comida rápida, pero no contaban con un capital, a lo que Michelle Soifer se comprometió a pedirle prestado a un amigo, quien terminó siendo el futbolista.

“Nosotros íbamos a abrir un local de comida, de hamburguesas me acuerdo y no había capital. Ella me dijo: ‘Yo tengo un amigo que nos puede ayudar’. Y ya se imaginan quien era el amigo. Imagino que se iba a devolver obviamente, pero nunca se llegó a ese tema de cómo te lo voy a devolver”, sentenció.

