‘En Boca Todos’: Qué programa reemplazará al magazine luego de salir del aire el 28 de octubre

En Boca de Todos llega a su fin el 28 de octubre y la novela Rubí se emitirá en su lugar. (Captura)

El magazine conducido por Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón se retira de la pantalla chica este 28 de octubre y América Televisión ya tiene listo el programa que se emitirá en su lugar. “En Boca de Todos” llegará a su fin tras estar cinco años al aire y será la exitosa telenovela mexicana ‘Rubí' la que comenzará a trasmitirse.

Si bien, hace varios días el canal de Pachacamac estuvo anunciando que la novela protagonizada por Bárbara Mori volvería a la pantalla chica, grande fue la sorpresa al saber que sería el reemplazo del espacio televisivo dirigido a las amas de casa y que ha sido líder en su horario en los últimos años.

A través de los avances emitidos por América Televisión se confirma que la icónica telenovela ‘Rubí', la cual se estrenó en el 2004, llegará a los hogares peruanos a nivel nacional a partir del lunes 31 de octubre desde las 13:00 horas, horario en el que comienza ‘En Boca de Todos’.

Como se recuerda, ‘Rubí' narra la historia de una joven que lamenta vivir en una vecindad pobre junto a su hermana y madre, por lo que no duda en usar su belleza para atraer a hombres con dinero que le podrán dar la vida que anhela sin importarle las consecuencias. Sin embargo, en el camino tendrá que elegir entre una vida ostentosa o el verdadero amor.

América Televisión anuncia que la telenovela 'Rubí' se emitirá desde el 31 de octubre a la una de la tarde. (América TV)

Cabe mencionar que, la directora de contenidos de PRO TV, Mariana Ramírez del Villar aseguró que el programa necesita renovarse y comenzarán a hacer cambios. Asimismo, descartó que esta decisión se deba al rating. “No es un tema de rating, lideramos esta franja horaria, siempre hemos liderado seguimos liderando, el motivo no es ese. Sentimos que necesitamos apostar por algo nuevo. La intención es salir con algo novedoso”.

Además, explicó que en tiempos como estos, existe más de un programa de farándula, incluso en su propio canal. Es por eso que, diversos espacios anteceden con los temas o los invitados por los que es complicado sacarle la vuelta a la información que se ha dado horas antes.

“Hay programa de farándula con el mismo corte, en horarios que anteceden al nuestro. Es un esfuerzo enorme salir con algo diferente. Hemos decido retirarnos para pensar. A veces es necesario retroceder para saltar más alto. Vamos a tratar de renovar nuestro contenido, vamos a viajar a México para ver si podemos adaptar alguna nueva fórmula que pueda gustar al público peruano”, sentenció.

'En Boca de Todos' se retira de la televisión este 28 de octubre.

¿Qué otros conductores estuvieron en ‘En Boca de Todos’?

Otro de los personajes que estuvo al inicio de este programa fue Carlos Vílchez con su caracterización de La Carlota. Aunque se creyó que estaría para la segunda temporada de ‘En Boca de Todos’ porque había grabado las promociones para el nuevo año, no llegó a presentarse. Esto debido a que tomó la decisión de dar un paso al costado por no llegar a un acuerdo con la producción.

Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, también se convirtió en uno de los rostros del magazine. El locutor radial ingresó al programa y se acopló rápidamente con sus compañeros, pero terminó siendo despedido en marzo del 2021, cuando tuvo comentarios machistas en contra de su expareja Rosángela Espinoza durante la emisión de uno de sus programas de radio. Luego de que se viralizara el contenido, la producción decidió separarlo de la pantalla chica asegurando que no avalaban comportamientos que violenten a las mujeres.

Santi Lesmes también compartió set con Maju Mantilla como co-conductor. El expanelista de ‘El Gran Show’ tenía comentarios más a la yugular casi al estilo de Ricardo Rondón. Era el invitado recurrente para dar sus ácidos comentarios. Sin embargo, este 2022 decidió dar un paso al costado y se pasó a Latina Televisión con el magazine ‘Arriba Mi gente’.

Finalmente, Gino Pesaressi fue de las últimas personas que dejó de trabajar en ‘En Boca de Todos’. El exchico reality sorprendió al no aparecer de un momento a otro sin siquiera tener una despedida. En una reciente entrevista, Pesaressi reveló que simplemente terminó su participación, razón por la que no aparecería más y dejó en claro que no tiene ningún problema con la producción.

