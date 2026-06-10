Ángel De La Cruz gana enteros para ser titular en lugar de Guillermo Viscarra en Alianza Lima durante la Copa de la Liga 2026

Ángel De La Cruz luchará con Guillermo Viscarra por el titularato del arco de Alianza Lima en la Copa de la Liga. - Crédito: Difusión

Alianza Lima ya tiene definida la estructura que aparecerá en la primera edición de la Copa de la Liga 2026. El entrenador Pablo Guede ha propuesto que los jóvenes sin espacio en el plantel principal y algunos elementos residuales conformen el bloque que aparecerá en la Fase de Grupos en el fin de semana venidero.

En ese contexto, la portería parece que es un tema más que resuelto. Contra todo pronóstico, Guillermo Viscarra ve amenazada su presencia en el arranque de la Copa Caliente por la apuesta que representa Ángel De La Cruz, quien gana enteros para ubicarse en el marco durante el debut contra la Universidad César Vallejo.

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Ángel De La Cruz secundando a Alejandro Duarte durante la presentación de la nueva disciplina aliancista en 2026. - Crédito: Alianza Lima

Algunas luces del inminente escenario han sido ofrecidas por el periodista Gerson Cuba, quien en sus plataformas sociales ha informado que el guardameta forjado en La Victoria ha sido llamado para integrar la disciplina ‘íntima’ que disputará el campeonato paralelo de la Liga 1 2026.

Es en este escenario donde, prácticamente, quedaría demostrado que ‘Billy’ es un actor más que secundario en Alianza Lima. Sin opción de atajar en el Torneo Apertura ni mucho menos en el Torneo Clausura, la Copa de la Liga era una opción real para que volviera a sumar minutos, pero si se le bloquea esa opción no tendrá más que resignarse a convivir como suplente.

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El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Aunque no resultaría extraño que el arquero de la selección de Bolivia se encuentre en constante diálogo con su entorno empresarial para ir allanando una salida con el avance de los meses. Eso sí, para este ejercicio liguero se mantendrá firme, pese a los obstáculos, porque cuenta con un contrato vigente hasta finalizar el año.

A falta de la conformación final del equipo debutante, Ángel De La Cruz se prepara con mucha ilusión y profesionalismo para dejar en claro que puede ser una alternativa fiable para el DT Guede en caso se le requiera en un ambiente de mayor exigencia.

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Guillermo Viscarra dejó el titularato de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Nueva aventura

Alianza Lima llega a la Copa de la Liga 2026 con la moral elevada tras conquistar el Torneo Apertura 2026. El club victoriano busca mantener el impulso positivo dentro de la temporada.

El cuerpo técnico ha definido que el torneo servirá para que los futbolistas con menos participación acumulen minutos y adquieran experiencia competitiva. La estrategia apunta a un posible ascenso interno pensando en el armado del plantel para el Clausura 2026.

En la Fase de Grupos, Alianza Lima integra el Grupo A de la Copa Caliente junto a Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci. El debut será ante los ‘poetas’ en el estadio Mansiche.

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Desde el plantel principal, los refuerzos Piero Cari, Jiuseppi García y Geray Motta se sumarán al equipo con la expectativa de ser considerados durante el campeonato. El club planea darles espacio para demostrar su capacidad.

La Copa Caliente exigirá respuestas inmediatas de Alianza Lima. Tras el estreno frente a César Vallejo, los íntimos ya conocen parte de su hoja de ruta en el torneo. (Copa Caliente de la Liga)

La Copa de la Liga ha sido creada por la organización del fútbol peruano con la finalidad de promover la competencia interna entre los clubes de todas las categorías profesionales. El formato busca dinamizar el calendario y brindar oportunidades a más jugadores.

El campeón de la competición obtendrá un premio económico significativo. No obstante, ganar el certamen no asegura un cupo para los torneos internacionales organizados por la CONMEBOL.

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