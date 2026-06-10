Pataz: 26 detenidos y arsenal incautado tras operaciones consecutivas contra la minería ilegal

Detenidos y diverso armamento incautado en Pataz tras dos operaciones consecutivas contra la minería ilegal.

En el sector La Porfía, ubicado en la provincia de Pataz (La Libertad), las fuerzas combinadas del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) ejecutaron dos operaciones consecutivas que permitieron la captura de 26 personas y la incautación de un arsenal de armas de fuego y municiones, según informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Las intervenciones, desarrolladas el sábado 6 de junio, se activaron tras información de inteligencia que alertaba sobre la presencia de la organización criminal “La Nueva Alianza”.

La primera acción, denominada “Centinela de Hierro”, inició a las 05:00 de la mañana. Un despliegue de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), GRECCO, DINOES e inteligencia militar irrumpió en una vivienda de la parte baja de La Porfía, donde presuntos miembros de la red almacenaban armamento de largo alcance.

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El resultado fue la detención de 17 personas y la incautación de dos fusiles AKM, dos fusiles R15, una pistola con cargadores y miles de municiones de diversos calibres, además de cacerinas y chalecos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones relacionadas a minería ilegal y delitos conexos.

Horas más tarde, a las 15:30, una segunda operación se activó tras el reporte de un grupo armado que ingresó en camioneta por la garita de la carretera Pueblo Nuevo–Yalen.

Los sujetos se refugiaron en una vivienda rústica cerca de la bocamina de Camilo Villalva. Al detectar la llegada de un dron de vigilancia, los individuos intentaron huir, pero fueron rodeados por el personal policial y militar que ya había establecido un cerco perimétrico.

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Detenidos y diverso armamento incautado en Pataz tras dos operaciones consecutivas contra la minería ilegal.

Incautación de fusiles, subametralladora y chalecos

Durante esta segunda intervención, la acción coordinada entre el CUPAZ, inteligencia militar y la comisaría PNP Alto Pataz permitió la detención de nueve personas más, presuntamente vinculadas a la misma organización criminal.

En el lugar se hallaron dos fusiles AR-15, una subametralladora Mini Uzi modificada, así como municiones y chalecos antibalas. Parte del armamento se encontraba oculto en la vivienda, mientras otras piezas estaban listas para ser trasladadas o utilizadas en actividades ilícitas.

Las operaciones en Pataz forman parte de la estrategia nacional de interdicción contra la minería ilegal y el crimen organizado. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reafirmó el compromiso de mantener acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades para enfrentar el avance de redes criminales que operan en regiones mineras de difícil acceso.

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Las autoridades señalaron que estos operativos buscan restablecer el control del territorio y prevenir la consolidación de grupos armados que protegen actividades ilícitas.

El despliegue de recursos y personal especializado responde a la complejidad del fenómeno en La Libertad, donde la minería ilegal se asocia a delitos como tráfico de armas, extorsión y amenazas contra comunidades y defensores ambientales.

Las fuerzas del orden mantienen la vigilancia y el patrullaje en zonas críticas, al tiempo que continúan las investigaciones para determinar el alcance de la organización intervenida y la procedencia del armamento incautado.

Las acciones recientes en Pataz se suman a los esfuerzos desarrollados en otras regiones del país para combatir la expansión de la minería ilegal y mitigar los riesgos ambientales y sociales que genera.

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