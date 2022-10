Hernán Barcos, al borde de las lágrimas, destacó el apoyo incondicional de hinchas de Alianza Lima

Hernán Barcos habló sobre la hinchada de Alianza Lima.

Alianza Lima superó por la mínima diferencia a Ayacucho FC y sueña con ganar el Torneo Clausura. Hernán Barcos, quien anotó el gol de la victoria y terminó el partido como arquero tras expulsión de Ángelo Campos, fue elegido la figura. El argentino habló con la prensa y, al borde de las lágrimas, agradeció a los hinchas.

“Hermoso, la verdad que muy emocionante porque se trabajó mucho, una plaza y cancha difícil, nuestra gente para llegar también hizo un sacrificio bárbaro, nos acompañan a todos lados, así que ellos lo merecen. Ahora queda una final y debemos jugarla como tal”, inició el ‘Pirata’ en conversación con GOLPERU.

El experimentado futbolista se refirió a los fanáticos que caminaron por seis horas para acudir al estadio Ciudad de Cumaná, debido al bloqueo de carreteras por la huelga de estudiantes. “Por eso es emocionante, por todo el esfuerzo y sacrificio que hace nuestra gente, nosotros tenemos que devolverle un poquito de eso, al menos se van a casa contentos y sabiendo que el domingo podemos ganar el Clausura”.

Hinchas de Alianza Lima caminaron por horas debido al bloqueo de pistas.

Por último, Hernán Barcos analizó la última fecha de la segunda fase de Liga 1. “Difícil, pero en casa nosotros tenemos que hacernos fuertes, debemos hacer respetar nuestra casa y ganar el Clausura que es lo que nos merecemos y lo que esta gente merece”.

Hernán Barcos fue portero en Alianza Lima vs Ayacucho FC

A los 93 minutos, Ángelo Campos recibió la segunda amarilla por hacer tiempo y el técnico Guillermo Salas ya había utilizado todos sus cambios. Por lo que, un jugador que se encontraba en la cancha debía ponerse los guantes. Hernán Barcos asumió el reto y terminó el compromiso bajo los tres palos.

“Una vez (tapó), pero no como hoy. Es una experiencia bárbara, siempre me gustó atajar, pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda, siempre que hacemos ‘picado’, voy al arco y me gusta salir”, contó el delantero ‘blanquiazul’.

El argentino se puso los guantes e hizo singular acción en el Estadio Ciudad de Cumaná. (Video: GOLPERU).

Gol de Hernán Barcos

El futbolista de 38 años anotó el gol de la victoria de Alianza Lima ante Ayacucho FC por la fecha 18 del Clausura. El atacante aprovechó un gran centro de Pablo Lavandeira y conectó de cabeza para vencer al guardameta Andy Vidal. El resultado no se movió más en el estadio Ciudad de Cumaná.

Barcos ya es el goleador de los ‘blanquiazules’ en este 2022, tal y como sucedió en la temporada pasada. Ya suma 17 goles, además, ha brindado siete asistencias. Estos números lo convierten en el jugador más influyente de la Liga 1.

El delantero argentino conectó de cabeza el primero de los 'blanquiazules' por Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Alianza Lima sueña con el título

Con la victoria sobre Ayacucho FC, Alianza Lima es líder del Torneo Clausura con 39 puntos, superando a Sporting Cristal, el cual venció 2-0 a Alianza Atlético en Sullana. Todo se definirá en la jornada 19.

Asimismo, el equipo dirigido por Guillermo Salas pasó a Melgar en el Acumulado por diferencia de goles (+31) y es segundo. De ganar la segunda fase de la Liga 1 y mantenerse entre los dos primeros de la tabla general, pasará directamente a la final del campeonato peruano.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a ADT en la última fecha del Torneo Clausura. Este partido se jugará el domingo 30 de octubre a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival de turno viene de ganarle 2-1 a Academia Cantolao en Tarma.

SEGUIR LEYENDO