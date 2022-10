Dalia Durán advierte a John Kelvin: “Que tenga mucho cuidado con lo que dice, él no es víctima de nada”

John Kelvin saldrá en libertad en las próximas horas de acuerdo al fallo del Poder Judicial. Como se recuerda, el cantante fue sentenciado a 21 años de cárcel por los delitos de violación sexual y agresión en agravio de Dalia Duran, la madre de sus hijos. Aunque en un principio trató de mantenerse al margen, la cubana no dudó en enviarle un mensaje al cumbiambero.

Como se recuerda, en comunicación con Infobae señaló que prefería mantenerse tranquila y que no dejaría de seguir luchando por sus hijos. Más adelante, Dalia Durán usó sus redes sociales para hacer notar su sentir ante lo que estaba ocurriendo y que ha sorprendido a muchos peruanos.

“¿Así o más claro? Jamás permitas que la ignorancia, el odio, la envidia y la negatividad de ciertas personas detengan tus ganas de ser una bella persona y luchar por lo que quieres”,. escribió en su cuenta de Instagram.

Este lunes 24 de octubre, escribió: “Bello inicio de semana. Estoy en el punto de mi vida donde ya no quiero estresarme por nada ni nadie y los dejar “ser”, incluso si me dicen que 1+1= 5. Si tienes toda la razón, que disfrutes. Solo diré Dios gracias porque nunca me has abandonado”. Además, publicó una historia donde se escucha el tema de Shakira, ‘Te Felicito’.

Le hace advertencia a John Kelvin

‘América Hoy’ logró comunicarse con ella y le consultó cómo había tomado esta noticia. Dalia Durán aprovechó el espacio para enviar un mensaje a John Kelvin.

“Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”, indicó a través de una entrevista telefónica.

Asimismo, le pidió que se acuerda que ella cambió su versión ante las autoridades. Hace unos meses, la rubia se rectificó y señaló que no había sido violentada sexualmente por el padre de sus hijos. “Cuando yo hice mi cambio de versión... espero que a él no se le olvide nunca”, dijo Dalia Durán, quien también pidió mucho cuidado con lo que pueda declarar él y su abogado más adelante.

“Lo único que podría decirle es que tenga mucho cuidado de lo que pueda decir él o su abogado, deben ser muy cautelosos”, señaló la rubia, asegurando que no hay nada que celebrar, pues debe recordar que él no es ninguna víctima.

“Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo. Solo nosotros dos sabemos la verdad”, sentenció.

John Kelvin saldrá en libertad en las próximas horas. Instagram

La defensa de John Kelvin

En entrevista con Latina Noticia, el abogado de John Kelvin, Ricardo Franco, señaló que para lograr la libertad de su patrocinado hizo que el Poder Judicial no tomara en cuenta la propia declaración de su defendido, quien indicó que había tenido “relaciones sexuales consentidas” con Dalia Durán. Esto con el fin de defenderse de la acusación de la cubana, quien señaló que la había forzado a tener intimidad.

“Inmediatamente después que fue detenido pasó examen toxicológico, que arrojó positivo. Cocaína y otra droga. Le han tomado su declaración bajo los efectos de la droga. Es como si le tomen una declaración a uno en estado de ebriedad. Entonces qué dijo la Sala: ‘nula, no tiene valor’”, explicó el letrado.

El área legal del cantante sostuvo que no había pruebas de que su defendido había tenido relaciones sexuales. El abogado también señaló que el hecho de que Dalia se haya retractado ayudó a lograr la libertad de John Kelvin.

“Primero pasó examen sicológico y de ahí se retractó porque veía que su esposo está en la cárcel. Después en la cámara Gesell también se retractó, y no solamente eso, en la audiencia de la Sala Penal ella dijo que no la había violado”, indicó.

Respecto a los golpes que recibió Dalia de parte de John Kelvin, en el proceso de apelación se tomó en cuenta a estos daños como “no muy graves”. El letrado explicó que no arrojaban “más de diez días de incapacidad para el trabajo, porque más de diez es delito”.

SEGUIR LEYENDO