Universidad San Marcos: Así reaccionaron los estudiantes al enterarse que se suspendió examen de admisión

A través de un mensaje, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comunicó a la ciudadanía que el examen de admisión 2023-I queda suspendido tras detectarse plagio durante la prueba de conocimientos.

“La UNMSM se dirige a los postulantes y padres de familia para informar la suspensión del examen de admisión de hoy, domingo 23 de octubre correspondiente al área de Ciencias de la Salud, tras haberse conocido que el sistema de seguridad de la universidad ha sido vulnerado. Pedimos las disculpas del caso y en los próximos días se anunciará la fecha donde rendirán la prueba los postulantes de dicha área”, explicaron las autoridades de la casa de estudios.

Luego que esta casa de estudios se pronunciara sobre este lamentable hecho que pone nuevamente en la mira a la “Decana de América”, decenas de personas se pronunciaron a través de la cuenta de Twitter sobre este caso.

“Ya y que hago yo con sus disculpas, mi hermano se mató estudiando para este día y 5 horas después dicen esto. Mejor lo meto a la pre san marcos total, con vara si pasan, malditos corruptos”, escribió una usuaria.

“¿Y si se les ha pasado de otras áreas? O sea, se paga 500 soles y ustedes no saben ¿Cómo pueden asegurar que en las otras áreas no han pagado? Cómo sé yo que no perdí mi vacante por alguien que si tuvo plata para pagar y que mi esfuerzo valió ese día”, manifestó otra postulante al conocer que se anuló la prueba.

Reacciones ante la suspensión del examen de admisión de UNMSM

¿Qué ocurrió en la UNMSM para que suspendan en examen?

Según la rectora de la casa de estudios, Jeri Ramón, informó al noticiero Latina que hay 3 personas detenidas que ha intentado dar el examen de manera fraudulenta. Uno de ellos e incluso se hizo pasar por un invidente, traía unos lentes especiales con el cual ha tomado fotografías del examen de ciencias de la Salud y luego estas preguntas le empezaron a llegar a otra jovencita que también estaba coludida con esta mafia. Eso está en investigación, pero mientras tanto la universidad San Marcos ha tomado la drástica decisión de suspender el examen de admisión para ciencias de la salud.

Usuarios reaccionan ante suspensión de examen de UNMSM

“Porque no contratan a una buena empresa de sistema para que no siga sucediendo estas cosas”, fue otro comentario de otro usuario en Twitter.

“Qué terrible que la Decana de América no sea capaz de garantizar la seguridad de sus exámenes de admisión y los postulantes son los perjudicados”, dijo otra joven.

