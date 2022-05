Rectora de San Marcos apoya ley que debilita a la Sunedu: “Es lo mejor que le puede pasar al país”

Rectora de la Universidad San Marcos apoya la ley anti Sunedu | VIDEO: TV Perú

La rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, se pronunció a favor de la aprobación de la ley que le quita autonomía a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y aseguró que “es lo mejor que le puede pasar al país”, pues habrá una verdadera ‘democratización’ de la educación en el Perú.

“No entiendo que cuando se busca la democratización con una votación plural, que todos participen, se cuestiona. Se dice que (con la nueva ley) van a ser juez y parte, pero ¿durante todos estos años acaso no han sido ellos juez y parte? Católica, Pacífico y ahora la Cayetano Heredia han tenido la presidencia de la Sunedu. ¿Dónde está la universidad pública? Qué representante de la universidad pública ha llegado a ser presidente, ninguna”, dijo Ramón durante la ceremonia de apertura del año universitario en la sede de la San Marcos.

La rectora de la casa superior de estudios recalcó además que aquellas universidades que se oponen a esta ley son aquellas que han recibido licenciamiento por parte de la Sunedu sin contar con estatutos y que a ellos no les preocupa el cambio de ley, sino que no afecten sus intereses.

“Algunos dicen que les afecta, pero yo creo que es lo mejor que le puede pasar al país. Yo lo dejo en manos del ejecutivo y legislativo, porque al final la ley no es para mí, es para el Perú, para la educación de lo estudiantes de hoy y mañana”, señaló la autoridad estudiantil.

Asimismo, señaló al Partido Morado de estar detrás de los reclamos que hay en contra de esta nueva norma aprobada por el Congreso de la República. “Hay un grupo político que no le conviene y es el Partido Morado que toda la vida ha manejado la educación y no quieren que haya desarrollo, libertad de prensamiento, de crítica, debates en las universidades. No quieren soltar sus consultorías y asesorías”, agregó.

Sobre las declaraciones del presidente Pedro Castillo, quien manifestó que observará dicha norma, Ramón indicó que no entendía las decisiones del mandatario.

“No entiendo al presidente, porque él siempre habló de una educación de calidad. Se ha hablado que una universidad sin autonomía no puede desarrollarse”, indicó.

Mencionó la Sunedu seguirá teniendo autonomía, solo que ahora se agregarán representantes de otras entidades con la finalidad que se tenga una mejor equidad y equilibrio.

LEY ANTISUNEDU

El exministro de Educación, Martín Benavides, en declaraciones para Infobae Perú, rechazó toda la ola de acusaciones sin sentido y difamatorias que se le hacen a la Sunedu solo por cumplir su papel: garantizar que las universidades tengan las condiciones mínimas para ofrecer una oferta académica coherente y de excelencia que contribuya al país.

“Desde el año 2016 hay muchos intentos para desarmar el proceso de la reforma universitaria y ministros interpelados por apoyar esta medida. Ha habido mucho de eso durante todos los años de la reforma, pero, sin duda, nunca habían avanzado en tres aspectos que son fundamentales”, señaló.

En tanto, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, lamentó la decisión del Congreso de aprobar una ley que pone en riesgo la reforma de la educación superor en el Perú.

“Si el Ministerio de Educación deja de funcionar como un ente rector va a convertirse a la autonomía universitaria en una especie de autoarquía, donde nada va a tener que dar cuenta sobre el proceso de educación”, dijo Zegarra.

