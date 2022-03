Universidad San Marcos: postulante se mostró indignada al enterarse en vivo que anularon el examen de admisión

Universidad San Marcos: postulante no pudo ocultar su indignación al enterarse en vivo que anularon el examen de admisión. (Foto: La República)

El examen de admisión de la Universidad San Marcos ha generado gran controversia en los últimos días, debido a que se descubrió que el examen de admisión había sido filtrado previamente al día de la evaluación oficial. Tras la difusión y confirmación del hecho la UNMSM anunció que el examen de admisión sería anulado. Esto sorprendió a todos los postulantes, entre ellos a los alumnos que indicaron haberse preparado por más de un año para la evaluación.

Uno de los varios casos es el de una joven postulante, quien mostró su indignación con la decisión de la universidad. Ella rindió su examen para la carrera de ingeniería industrial y afirmó haberse preparado por varios meses. Fue a través de una transmisión en vivo donde se enteró del hecho.

“¿Anulación? Es una lástima para todos los estudiantes, me preparé un año para este examen. Voy para ingeniería industrial. Nadie nos había informado adentro. Voy a buscar a mis padres”, indicó la postulante mientras se retiraba de la ciudad universitaria y con un gesto de confusión. El reportero al ver su reacción, pasó a explicarle el hecho y el motivo de la anulación.

MÁS REACCIONES DE POSTULANTES

Ese no fue el único caso, hubieron más postulantes que se enteraron de la anulación cuando ya se habían retirado del aula que se les había asignado.

“Recién me están comunicando mis padres que están anulando el examen el día de hoy y sí, es algo triste porque siempre me he preparado. Tenía una base. Tengo base UNI (Universidad de Ingeniería) y por eso he venido a ver mis estudios, y es un fraude para mí. Para mí ha sido una decepción. No lo han manejado bien. Ahora en mi salón vi que había un policía que veía unas hojas. No le tomé tanta atención porque estaba resolviendo mi examen”, señaló un estudiante a Canal N.

“Es una vergüenza para nuestro país de una universidad tan prestigiosa y se haga sospechosa en este fraude. Desde la semana se escucha esto. Y qué hay de los padres y los hijos. Perdemos dinero por la corrupción. Tiene que estar asegurado [el dinero gastado], pero qué pasa con el tiempo de nuestros hijos”, fueron las palabras de una madre que aguardaba la salida de su hijo quien rendía su examen al mismo tiempo que se anunciaba la anulación.

PAGO POR DERECHO A EXAMEN

Una de las preocupaciones por parte de los postulantes es conocer qué sucederá con el dinero que invirtieron por el derecho de examen.

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, anunció que se tomarán las precauciones necesarias para evitar que casos como este vuelvan a suceder en las futuras evaluaciones.

“El pago (por concepto de derecho al examen de admisión) de los postulantes queda asegurado. Es decir, que aquellos que vuelvan a rendir la prueba en las fechas por anunciar no deberán realizar pago adicional por esta. Sobre los días en que se rendirán las nuevas pruebas no se ha brindado más información, tan solo se enfocó en recalcar que procurarán que la filtración no ocurra una vez más”, indicó la rectora de la UNMSM.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, dijo la rectora en conferencia de prensa desde la zona universitaria. Jeri Ramón finalizó su presentación señalando que “San Marcos no se vende, San Marcos se defiende”.

