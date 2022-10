Miguel Trauco contó que tuvo oferta de Universitario: los motivos de su rechazo

El lateral izquierdo contó que pudo fichar por los 'cremas', aunque no se concretó por los motivos que especificó. (Audio: Radio Ovación)

Miguel Trauco es uno de los jugadores peruanos que militan en el extranjero que le costó encontrar equipo. El hecho de haber estado en condición de libre le otorgó cierta ventaja para sumarse a un elenco con mayor facilidad, aunque lo hizo sobre la hora del final del mercado de transferencias. En ese sentido, uno de los clubes que sonó para tenerlo en sus filas fue Universitario de Deportes, algo que el mismo futbolista confesó haber tenido acercamiento, pero que, al mismo tiempo, reveló por qué decidió irse a la MLS.

“Le dije a mi representante si había la opción. Hubo algunas cositas que por ahí me llevaron a no aceptar porque el club estaba peleando arriba y me exigían que entre de frente a pelear el puesto y yo no había entrenado casi nada. Por ese lado, para no quedar mal con el club ni con la hinchada, me fui a otro sitio para entrenar de cero”, señalo en una entrevista para Radio Ovación.

De la misma manera, admitió que un problema físico también fue el condicionante, añadiendo de que si llega al elenco ‘merengue’, lo hará en plenas condiciones. “Aparte venía de un tema de pubalgia que ya lo solucioné, pero que en ese momento me molestaba un poco. Jugar en Universitario es una gran presión, el equipo que amo tanto y no quería llegar en un momento en que no le pueda brindar todo de mí”, dijo.

Y es que el lateral izquierdo ya tuvo un paso por Universitario en el 2016 luego de haber destacado en Unión Comercio. Con la escuadra de Ate coincidió con otros resaltantes elementos como Raúl Ruidíaz, Edison Flores y Andy Polo. Además, en ese momento su convocatoria a la selección peruana se hizo una costumbre, por lo que vivió un momento dulce.

Miguel Trauco jugó en Universitario el 2016. (USI)

Búsqueda de equipo

Luego pasó por el Flamengo de Brasil y hasta que aterrizó en el Saint-Etienne de Francia. Justamente, en este último vivió una pesadilla en la campaña pasada, pues tras dos temporadas, en la tercera peleó en la zona de descenso hasta que perdió la categoría a manos del Auxerre. Esto provocó que Trauco se desligue de los ‘verts’ y busque un nuevo rumbo.

Justamente, el mismo jugador confesó que esperaba una propuesta que le convenza desde el plano económico, aunque tardó mucho para fichar por el San Jose Earthquakes. “Trataba de que lo económico vaya de la mano con lo futbolístico. Tuve propuestas buenas para la misma liga francesa, pero en lo económico no me llamaba la atención, así que decidí esperar. Creo que fue el error que cometí, de esperar mucho confiado que iba a aparecer algo mejor. Al pasar el tiempo se iban cerrando algunas posibilidades y eso se complicó al final hasta que llegué a la MLS”, mencionó.

Cuando Miguel Trauco fue presentado en San José Earthquakes de la MLS. (San Jose Earthquakes)

Referencias de Marcos López y selección

Asimismo, Miguel admitió que tuvo una conversación con su compañero en la ‘bicolor’, Marcos López, quien en el curso anterior militó en el elenco de los ‘terremotos’. En un primer momento, le convenció la ciudad, haciendo un símil con lo que fue Saint-Etienne, una localidad que no le agradó del todo.

Instalado en San José, el futbolista de 30 años manifestó que su plan es entrenar en estos meses de para tras la finalización de la MLS, pensando en ser una opción para el técnico Juan Reynoso en la selección peruana. “Ha sido un cierre no como lo imaginaba, pero lo importante es que pude volver a jugar después de tres meses, que era importante para mí. Ahora estoy entrenando para no perder la forma física y quedar preparado para que estos temas de selección sean favorables para mí. Obviamente al no tener competencia es un poco complicado, pero ya veremos qué pasará más adelante”, sostuvo.

