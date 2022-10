‘Los QR de la estafa’ se defienden y aseguran que no pertenecen a ninguna red criminal

HABLAN PRESUNTOS INTEGRANTES DE RED DE ESTAFADORES DE CONCIERTO DE DY

Luego de que la Policía Nacional del Perú pusiera en evidencia a la red de estafadores de entradas para conciertos, los implicados decidieron romper su silencio y defenderse de acusaciones. Como se sabe, ellos son denunciados por engañar a más de 7 mil personas con tickets falsos para el concierto de Daddy Yankee en nuestro país.

Muchos de estos implicados ahora marcan distancia de esta organización delictiva denominada ‘los QR de la estafa’, uno de ellos es el ex chico reality Diego Zurek quién afirma que ya ha devuelto miles de soles a quiénes confiaron en él para adquirir un ticket para el concierto del artista puertorriqueño, aunque negó ser un revendedor, sí confirmo que compró las entradas de Pamela Cabanillas, la joven acusada de ser la líder de esta organización.

“Yo ya devolví más de 25,000 soles y me falta devolver el resto. Las entradas me costaron casi 1,000 soles cada entrada. Yo contacté a Pamela Cabanillas, le compré 12 entradas. Yo confío en ella porque me dijo que estaba trabajando con otro influencer que es Erick Valcárcel y me mandó las fotos y todo yo le pregunté a este influencer y aseguró que sí trabajaba con ella”, expresó para Latina.

Diego Zurek se defiende de acusaciones.

Otros dos jóvenes revendedores también salieron al frente para responder sobre estas acusaciones de estafa y aseguraron que fueron timados por Sebastián Espejo North

“Hemos vendido varias entradas y estamos devolviendo miles de soles por esas entradas”, contó Anita Villa, quien aseguró que este que ganaba 80 soles por cada ticket vendido. Con captura en los chats en mano, sostuvo que le transfirió más de 18,000 soles a este sujeto.

“Yo también he sido víctima de Sebastián Espejo North, quiero que el Ministerio, la Fiscalía priorice este caso porque somos bastantes personas afectadas. En mi caso son 19 entradas que a mí me rebotaron. Cuando yo le compró las entradas a este chico yo no sabía de dónde venían las entradas, no sabía que esas entradas eran falsas hasta que llegó el día del concierto y uno de mis clientes me escribe las 4 de la tarde con video y todo diciéndome que la entrada era falsa es ahí que yo me entero de que todas las que él me había vendido son falsas”, manifestó para el noticiero.

“Quiero que entiendan todas las personas a que nosotros le hemos vendido entradas, que esta situación que estamos pasando no es fácil”, contó otro revendedor implicado en esta red de estafadores.

Joven asegura ser estafada por Pamela Cabanillas

<b>¿Qué dijo Pamela Cabanillas tras defenderse a través de Instagram?</b>

Pamela Cabanillas, la presunta cabecilla de esta organización criminal, según investigaciones policiales, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse respecto a este tema, y dijo que asumirá las consecuencias, pero que dejen a su familia en paz.

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles como se pretende atribuirme, yo no conozco a ninguna persona que se me vinculan. Mis padres y mi familia no tienen conocimientos de mis malos actos, espero que no se los mencionen, ya que son personas mayores”, anunció en sus cuentas de redes sociales.

“Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos, pero estoy siendo amenazada constantemente por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de una organización, lo cual niego rotundamente. Lamento que por mi falta de experiencia y por querer las cosas fáciles haya cometido este error, es por ello que pido disculpas a mi familia y a las personas que afecté”, añadió.

SEGUIR LEYENDO