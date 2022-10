Flavia Laos sufrió el robo de sus prendas en su ‘closet sale’ y lanzó ultimátum a ladronas

(Vídeo: Instagram /Flavia Laos).

La exchica reality Flavia Laos se mostró feliz y agradecida por la gran acogida que tuvo su ‘closet sale’. Sin embargo, reveló que un hecho lamentable opacó su emoción pues sufrió el robo de varias prendas. La influencer envió un ultimátum a las responsables para que devuelvan lo sustraído.

La actual pareja de Austin Palao usó sus redes sociales para hacer pública su denuncia. Según mencionó, una mujer se robó paquetes de ropa con ayuda de sus cómplices, y que, debido a este incidente, varias asistentes se fueron con las manos vacías. Gracias a las cámaras de seguridad advirtió que ya sabe de quiénes de trata.

“Se robaron mi ropa y la ropa de Daniela. Juntas habíamos pensado hacer reposición cada media hora y hemos visto en las cámaras de seguridad a la persona que agarró las ropas que estaban debajo de las mesas, que estaban guardadas para la reposición”, contó muy indignada Flavia Laos remarcando que el evento también era para apoyar a La Liga contra el Cáncer.

Flava Laos lanza advertencia a ladronas

La joven actriz contó que al percatarse de lo que faltaba decidió revisar las cámaras de seguridad y confirmó la identidad de las ladronas, quienes en varias ocasiones se acercaron a su módulo y al de Daniela. Ante ello, lanzó un ultimátum para que devuelvan lo robado y no terminen denunciadas.

“Sabemos perfectamente lo que se llevaron porque tenemos el registro. Si quieren regresar las cosas anónimamente bienvenidas sean, pero háganlo ya o vamos a tomar las medidas legales necesarias y vamos a exponer todo”, advirtió la influencer.

“Les damos hasta las 9 de la noche para que hagan las cosas bien, para que traigan las cosas que robaron al hotel BTH, y si no lo hacen todo va a ser público con denuncia, y se van a la cárcel y se los digo en serio”, acotó Flavia Laos.

Flavia Laos recuperó prendas robadas

Luego de la advertencia lanzada en sus redes sociales, la modelo informó que las personas involucradas decidieron devolver las prendas robadas, aunque señaló que no estaba todo completo.

Flavia Laos no fue invitada al bautizo de hija de Majo Parodi

La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, organizó el bautizo de su hija. Pese a haber mantenido una relación de amistad muy cercana con su excuñada, esta vez optó por no invitarla al evento del pasado 15 de octubre.

Según las imágenes que mostró Majo Parodi, en dicha celebración sí estuvo su hermano junto a su actual pareja Luciana Fuster. Al respecto, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ buscaron la declaración de Flavia Laos.

“No, no, no, no fui. No (me invitó), la verdad que no he hablado con ella, pero es entendible porque es algo familiar también”, indicó la actriz durante un concierto en Cajamarca.

Este suceso causó que varias personas creyeran que la amistad entre Majo y Flavia no pasa por un buen momento.

Flavia Laos congeló sus óvulos

Flavia Laos explica sobre el tratamiento de congelamiento de óvulos que esta siguiendo. (Instagram)

La modelo reveló que tomó la decisión de congelar sus óvulos para convertirse en madre en unos año, pues ahora no se siente preparada para esa etapa en su vida.

“Así es, muchachos, voy a congelar mis óvulos. Tengo 25 años y estoy en la edad ideal (de 20 a 30) para que puedan congelarlos porque son los óvulos jóvenes. Uno no sabe qué va a pasar más adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y ahora no estoy pensando en tener hijos, pero más adelante sí voy a querer mi familia”, contó en su plataforma virtual.

