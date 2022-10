Flavia Laos comete blooper mientras esperaba el estreno de su canción ‘Ahora me llamas’

Flavia Laos comete blooper mientras esperaba el estreno de su canción | TikTok

Flavia Laos ha dejado un poco de lado la actuación y se está enfocando en la música, por lo que acaba de estrenar su nuevo tema ‘Ahora me llamas’ a través de YouTube. Fue el sábado 1 de octubre que la artista se reunió con un grupo de amigos en su casa para hacer el conteo regresivo y escuchar juntos por primera vez el tema.

Para este día especial, la influencer se encargó de hacer una pequeña reunión con piqueos y algunas bebidas y así estar alertas a que la canción se reproduzca en la plataforma de videos. Pero, también llevó cotillón para ‘celebrar’ este nuevo triunfo musical.

Aunque parecía que tenía todo fríamente calculado, Flavia Laos jamás imaginó que ocurriría lo impensable cuando estaba por oír el tema. Todo sucedió cuando en YouTube comenzó la cuenta de regresiva para el estreno y al llegar a lo últimos segundos, la actriz tenía en sus manos una bombarda que iba a reventar al terminar la cuenta.

Cuando el cronómetro llegó a cero, la cantante intentó reventar el cotillón más de una vez fallando en el intento. Este momento fue grabado por una de sus amigas, causando gran risa entre todos los presentes. Fue por eso que, Facundo González tomó la bombarda para hacer lo necesario y al fin reventarla en señal de celebración.

Flavia Laos comete blooper en estreno de su canción.

Este divertido momento quedó como un blooper de la noche que compartió en su cuenta de TikTok con la descripción: “Cuando te toca abrir la bombarda y la cag**”. Pese a este imprevisto, la canción viene acumulando más de 290 mil reproducciones y tiene más de 28 mil me gusta. Por lo que la artista sigue agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

La llamaron para ser parte de ‘El Gran Show’

El último martes 4 de octubre, Flavia Laos fue invitada al programa ‘Amor y Fuego’, donde promocionó su nuevo tema y habló de los proyectos que tiene por hacer. Sin embargo, no puedo evitar algunas preguntas del conductor Rodrigo González, quien intentó ponerla en aprietos.

El popular ‘Peluchín’ le consultó si es que había sido convocada al programa de Gisela Valcárcel, ‘El Gran Show’. Y es que, en su reciente estreno se vio varios rostros de la farándula y muchos de ellos que han estado en el ojo público, por lo que la actriz pudo ser una propuesta.

Flavia Laos revela que la llamaron para 'El Gran Show' | Willax

“De Gisela sí (me llamaron), para ‘El Gran Show’. Le dije que no, que no tengo tiempo. Voy a estar haciendo mis shows fines de semana”, señaló la actriz.

Seguido, explicó que no se sentiría cómoda en el reality o que, incluso, no sería una pieza que funcione muy bien en un programa como ese. “Yo no le funcionaría. Yo sinceramente si me pones en un reality yo no te funciono porque yo no me voy a poner a pelear con la gente ni hablar de mi vida privada. Yo siento que a mí me botarían a la primera”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO